Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra, yakalanıp evinden koparılır.
Ailesine geri dönmeye karar verdiğinde yanlış bir ekiple son macerasına atlar.
İspanya'da geçen Ferdinand, bir boğayı onun dış görünüşüne göre yargılamamamız gerektiğini ispatlar.
Blue Sky Studios ve Munro Leaf & Robert Lawson'ın The Story of Ferdinand adlı kitabından esinlenilerek yapılan, Rio'nun da yönetmeni olan Carlos Saldanha'dan Ferdinand, seyircinin kalbini ısıtan animasyon bir komedi."
Filmin mmknmrtb notu ::
'Sadece, devasa boyutlarda bir boğa olan kahramanımız Ferdi'yi değil -insan da dahil- her hayvanı, dış görünüşüyle değerlendirip de hayalimizde oluşturarak abarttığımız kuruntularla yargılamamalıyız' mealindeki güzel ve hakkaniyetli düşünceyi kendine şiar edinmiş film; sevgi, saygı, karşılık beklemeyen dostluk, bağlılık, empati gibi diğer güzel 'milli ve manevi' hasletlerimizi de ihmal etmiyor..
İspanyol milletinin büyük bir zevkle izlediği, zavallı hayvanların ise 'kurban' edildiği, Boğa güreşi denen o 'estetik' vahşete getirdiği eleştiri, filmin -elbette- en övgüye değer tarafı..
Yönetmen Carlos Saldanha, yönettiği diğer animasyonlar, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs ve Rio'nun -içerik ve yaratıcılık kalitesi açısından- oldukça gerisinde kalan bir işe imza atmış olsa da; Ferdinand, her yaştan seyirciyi etkileyip eğlendirebilecek bir kapasiteye de sahip..
Ferdinand
Yönetmen: Carlos Saldanha
Senaryo: Brad Copeland, Tim Federle, Robert L. Baird
Seslendirenler: John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Anthony Anderson, Flula Borg, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raul Esparza, Karla Martinez, Miguel Angel Silvestre.
Yapım: 2017, ABD, 108'
6 /10
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