27.02.2018
Günay Karacaoğlu : AşkÖlsün
Günay Karacaoğlu’nun hem güldüren hem duygulandıran hem de sorular sorduran ödüllü performansı ile AşkÖlsün, Baba Sahne’de!
Büyük ilgi gören oyun; sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikâyesi.
Yaptığımız seçimler bize mi aittir yoksa bize dayatılanlar mıdır?
Yağan yağmurun sevmekle, sahile vuran dalgaların aşkla, rüzgârda dalgalanan başak tarlalarının sevilmekle alakası var mıdır?
Durup hatırlamak ya da hatırlayamamak nasıl karşılık bulur?
AşkÖlsün'de, başından geçen tüm talihsiz olaylara rağmen mutluluğu aramaktan hiç vazgeçmeyen Songül karakterini canlandıran Günay Karacaoğlu, bu muhteşem performansıyla 42. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
Murat İpek’in kaleme aldığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyunun sahne ve kostüm tasarımı da Dinçel’in imzasını taşıyor.
Müziklerini Çiğdem Erken’in hazırladığı oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık’a ait.
8 Mart 2018, Perşembe akşamı saat 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak olan iki perdelik “AşkÖlsün” oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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