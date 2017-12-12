12.12.2017
'Jumanji: Vahşi Orman' 29 Aralık'ta vizyonda!
Bu dört ergen bir video oyun konsolu bulurlar.
Konsolun içinde daha önce adını duymadıkları bir oyun vardır.
Oynamaya karar verirler ve anında kendilerini avatarlarının (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan) bedenleri içinde, oyunun vahşi orman ortamında bulurlar.
Böylece kendilerinin Jumanji’yle oynadığı gibi, Jumanji’nin de onlarla oynadığını keşfederler.
Hayatlarının en tehlikeli macerasını yaşamak zorundadırlar, yoksa sonsuza dek Jumanji’ye hapsolacaktırlar.
Columbia Pictures bir Matt Tolmach-Seven Bucks yapımı olan Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji: Vahşi Orman’ı sunar.
Başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas ve Bobby Cannavale’nin paylaştığı filmi Jake Kasdan yönetti.
Filmin yapımcılığını Matt Tolmach ve William Teitler, yönetici yapımcılığını ise David Householter, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Ted Field ve Mike Weber üstlendi.
Chris McKenna ile Erik Sommers ve Scott Rosenberg ile Jeff Pinkner’ın kaleme aldığı senaryonun hikayesi Chris McKenna’ya ait.
Film Chris Van Allsburg imzalı Jumanji adlı kitaba dayanıyor.
Jumanji: Vahşi Orman’ın görüntü yönetimini HSC’den Gyula Pados, yapım tasarımını Owen Paterson, kurgusunu ACE’den Mark Helfrich ve Steve Edwards, kostüm tasarımını Laura Jean Shannon, görsel efektler amirliğini Jerome Chen, müzik amirliğini ise Manish Raval ve Tom Wolfe gerçekleştirdi.
Filmin müziğini Henry Jackman besteledi.
Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji: Vahşi Orman, 29 Aralık'ta 3D ve Türkçe dublaj seçenekleriyle sinemalarda!
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