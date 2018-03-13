13.03.2018
Kanlı Komedya 'Caligula' Baba Sahne'de!
Sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar, halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesini anlatan Kanlı Komedya ‘Caligula’, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunuyor.
Oyunda Caligula ve çevresindekiler, Ragıp Yavuz’un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer “figür” olarak işleniyor.
M.S. 41 yılında, Cladius şöyle seslenir İmparator Caligula’ya: “Roma Cumhuriyeti’ni hatırlayanlar çoktandır toprak oldu; sonradan doğanlar cumhuriyetin, demokrasi denilen şu şeyin ne olduğunu bile bilmiyorlar, çünkü bütün tarihler çarpıtıldı, bütün kitaplar sansürlendi; demokrasi ve cumhuriyet kelimelerinin üstü çizildi, silindi; bu iki kelime artık dilimizde yer almıyor; halk, zorbalıktan başka bir şey bilmiyor; zorbalıkla emzirildiğinden, zorbalığa anası gibi alışmış ve o yüzden bütün bunları çekiyor; hayır, hayır, çekmiyor, normal hayatını yaşıyor, bunu normal kabul ediyor, hatta hoşuna gidiyor, çünkü başka bir hayat bilmiyor..”
Ve sonraki 1412 yıl boyunca, yani Roma İmparatorluğu’nun son gününe kadar da, bir daha hiç kimse cumhuriyeti ve demokrasiyi geri getirmeyi denememiş..
Bulgar oyun yazarı Stefan Tsanev’in kaleme aldığı, Hüseyin Mevsim’in dilimize çevirdiği oyunun yönetmen koltuğunda Ragıp Yavuz oturuyor.
Sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyunda, Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.
Tek perdelik Kanlı Komedya ‘Caligula’; 19 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.
Oyunun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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