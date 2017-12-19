19.12.2017
Köprüde Buluşmalar: 2018 Work in Progress başvuruları başladı!
Mehmet Salih Demir / Başka Sinema ve Paz Dijital İletişim Ödülü’nü alan ‘Cano’ filminin yönetmeni
‘Köprüde Buluşmalar'ın önemi türler arası sinemaya ve yeni anlatım biçimlerine açık olmasında… Yapım modellerinin birer birer çöktüğü, filmlerin hızla birbirine benzediği, özellikle belgesel sinemanın konuşulmadığı, yok sayıldığı bir ortamda çok önemli bir alternatif. İlk uzun metraj filmim 'Meteorlar'ın post prodüksiyon aşamasını Köprüde Buluşmalar sayesinde tamamlayabildik ve filmin festival yolculuğuna katkısı çok büyüktü.
O nedenle özellikle ilk filmini yapmakta olan yönetmenlerin ıskalamaması gereken bir platform olduğunu düşünüyorum.’
Gürcan Keltek / Color Up Post-prodüksiyon ve Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü’nü alan ‘Meteorlar’ filminin yönetmen ve yapımcısı
Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar bu yıl 13. kez gerçekleşecek.
37. İstanbul Film Festivali sırasında 12-13 Nisan tarihlerinde bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Work in Progress, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları Köprüde Buluşmalar kapsamında yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak. Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Filmlerin yapımcısına verilecek olan Work in Progress ödülleri:
Color Up Ödülü
Bu yıl ilk defa verilecek olan ödül, filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsıyor.
Başka Sinema Ödülü
Jüri tarafından seçilecek filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği verilecektir.
Paz Dijital İletişim Ödülü
Ödül seçilen filmin 2 aylık sosyal medya yönetimini kapsar.
Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü
Afiş tasarımı ve projenin ihtiyaçları doğrultusunda gerektiği takdirde afiş çalışması için yapılacak özel fotoğraf çekimini kapsar.
Köprüde Buluşmalar'ın 13. yılında Work in Progress’de buluşalım!
Son başvuru 21 Şubat, Çarşamba!
Work in Progress’e katılmış ve tamamlanmış filmler:
Cennetten Kovulmak (yön: Ferit Karahan)
Devir (yön: Derviş Zaim)
Evdeki Yabancılar (yön: Dilek Keser, Ulaş Güneş Kaçargil)
Kumun Tadı (yön: Melisa Önel)
Sev Beni (yön: Maryna Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
Kar Korsanları (yön: Faruk Hacıhafızoğlu)
Kalandar Soğuğu (yön: Mustafa Kara)
Sivas (yön: Kaan Mujdecı)
Kusursuzlar (yön: Ramin Matin)
Sesimi İzle (yön: Koray Kara)
Ana Yurdu (yön: Senem Tüzen)
Annemin Şarkısı (yön: Erol Mintaş)
Bağlar (yön: Melis Birder, Berke Baş)
Toz Ruhu (yön: Nesimi Yetik)
Mavi Bisiklet (Yön: Ümit Köreken)
Babamın Kanatları (yön: Kıvanç Sezer)
Eşik (yön: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar)
Kaygı (yön: Ceylan Özgün Özçelik)
Kırık Kalpler Bankası (yön: Onur Ünlü)
Mr. Gay Suriye (yön: Ayşe Toprak)
Körfez (yön: Emre Yeksan)
Meteorlar (yön: Gürcan Keltek)
Ava (yön: Sadaf Foroughi)
Başvuru sırasında izlenmesi gereken adımlar için..
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