Körfez :: Nihai Selâmet'e Doğru

Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza, şehirdeki hayatı derinden sarsar.
Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe dalar."
Boşanmasına rağmen -belli ki- evliliğin, yaşama sevincini tamamen tüketen o aptallaştırıcı etkisinden henüz kurtulamamış; baba evine dönmenin konforuyla daha da koyulaşan amaçsızlığıyla ortalıkta dolanan Selim'i, yeniden yaşama kavuşturacak -daha doğrusu- hâlâ yaşadığını hatırlatacak şey, onu yakın çevresindekilerden de iyice kopartacak olan bir küçük felaket/kıyamettir..
Ve bu bireysel uyanışın hemen akabinde gerçekleşecek 'yeniden doğuş' eylemleri/şenlikleri, toplumsal bir uyanışın da fitilini -inşallah- ateşleyecektir.. Amin!.
Bireysel ve toplumsal anlamda işlerin yoluna girmesi -sanıldığı kadar- zor değildir; belki de bunun gerçekleşmesi, sıradan bir kişinin varlığına ya da basit ama sarsıcı bir olayın etkisine bakar..
Kulağımıza sessizce bunları fısıldayan Körfez, kurtuluşu ve huzuru sağlayacak şeyin, 'ne idüğü belirsiz' bir takım doğaüstü güçler değil; tam da doğanın bağrında var olarak, kendi gücüne inanıp, salt samimiyetle davranabilen, mala mülke tapmayan ve çevresiyle dayanışabilen insanlar olacağına işaret eder..
Kaplanoğlu'nun Grain'de, büyük masraflarla -elbette tercihi gereği- doğru dürüst tarif edemediği 'Nihai Selâmet'in, bizzat ete kemiğe bürünmüş biçimidir bu; ve -nispeten- oldukça da ikna edicidir..
Öte yandan, pek etkileyici 'bataklık' sekansı gibi, ustalıkla yaratılmış ve içeriğe yedirilmiş metaforik sahnelerle, yolculuğunun rotasını belirginleştiren film, kirlenen ve can çekişen doğadan yükselen kötü kokularla, riyakârlıkla yapaylaşmış 'eş dost akraba' ilişkilerine işaret ederken, mutat hayatın içinden beslenen ve dramasına yedirilen mizahı da hiç elden bırakmıyor..
Belirli aşamalarıyla Gezi Direnişi'ni de imgeleştiren yönetmen Emre Yeksan, ilk film için, oldukça iddialı ve çetin bir işe girişiyor..
Yeksan'ın, bu iddianın ağırlığı altında ezilmediğine tanık olmak pek güzel; kendisi, sinemamız adına da önemli bir kazanç..
Ancak.. Habitatın ve Selim'in değişimini yeterince güçlü görememek, yukarıda sıralamaya çalıştığım 'öznel' çözümlemelerin kaynağındaki sığlık ya da fluluk gibi bazı olumsuz unsurların, Yönetmen'e, sağlam ve tatmin edici bir sonuç ortaya koymasında engel oluşturduğunu da belirtmeliyim..
Körfez
Yönetmen: Emre Yeksan
Senaryo: Ahmet Büke, Emre Yeksan
Oyuncular: Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül
Yapım: 2017, Türkiye / Almanya / Yunanistan, 110'
6 /10
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