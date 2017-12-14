Le Redoutable :: Godard ve Anne ve Devrim!

Artist'in yönetmeni Michel Hazanavicius'un son filmi, hem sinemasal bir aşk hikâyesi, hem de efsane yönetmen Jean-Luc Godard'a ithaf edilmiş bir saygı duruşu.
Stacy Martin'in Anne, Louis Garrel'in Godard rolünü üstlendiği filmde Artist'in yıldızı Bérénice Béjo da rol alıyor.
Film, gerçek hayatta Redoutable'ın yıldızı ve Jean Luc Goard'ın eşi olan Anne Wiazemsky'nin anılarından beyazperdeye uyarlanıyor.
Yer Paris, sene 1967.
Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir.
Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır.
Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur."
Ortam ve koşullar epeyi farklı olsa da, Yoldaş V.I.Lenin'in 1920'lerde teşhis ve tedavisini sunduğu 'Bir Çocukluk Hastalığı'nın semptomlarını akla getiren tutum ve de davranışlar içinde gördüğümüz Godard'ın, 'Devrimcilik' oynadığı yıllar..
Film bu yılları; çok başarılı görselliği ve atmosferiyle, adeta belgesel kıvamında canlandırılan 1968 Mayıs Olayları'nın 'fazlasıyla' etkisi altına girmiş 'Maocu' Jean Luc Godard'ın, 'Devrim mi yapsam sinema mı?' ikileminde bocalayarak -son tahlilde- her ikisini de yapamamasının 'ibretlik' öyküsü biçiminde resmediyor..
Belli ki doğuştan gelen huysuzluğuna, nobranlığına, Devrim için ayaklanan gençlerin arasına 'geçkin' bir yaşta dahil olmanın talihsizliği ve hırçınlığı da eklenince, iyice çekilmez hale gelmiş 'sinemasal' ağbimiz Jean Luc'e katlanmak zorunda kalan 'sevgili' yengemiz Anne, meğer neler çekmiş yahu!.
Godard'dan ve onun sevgilisinden, dostlarından, düşmanlarından ve çevresinde olup bitenlerden bahsederken tüm bunları 'Godardyen' bir üslupla perdeye yansıtması, senarist/yönetmen Michel Hazanavicius'un en büyük başarısı olurken; nice oyunbaz ve komik trüklerle devreye giren 'yabancılaştırma efekti' örneklerine de diyecek yok doğrusu..
Le Redoutable / Godard ve Ben
Yönetmen: Michel Hazanavicius
Senaryo: Michel Hazanavicius, Anne Wiazemsky (kitap)
Oyuncular: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois
Yapım: 2017, İtalya / Fransa / Myanmar, 107'
7 /10
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