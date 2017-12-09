9.12.2017
On Adım :: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete!
Fakat yapımcının kendisini yüzüstü bırakması ile Tina çareyi Ayvaz adlı bir oyuncudan destek almakta bulur.
Tina ve asistanı İlhan ile mafyaya borcu olan Ayvaz, fırtınalı bir gecenin ardından çekecekleri filmin umuduyla bir sahil köyüne sığınırlar.
Gerçek ile hayal arasındaki çizgi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.
Fatih Hacıosmanoğlu’nun yönettiği ve Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell, Burak Üzümkesici ile Zeliha Gürsoy’un oynadığı On Adım, 08 Aralık 2017’de Jek Film dağıtımıyla Jek Film tarafından vizyona çıkarılıyor."
Zamane veletlerinin bugünlerde olayı nedir hiçbir fikrim yok ama, bizim zamanımızda çocuklar evcilik, doktorculuk ya da -ne bileyim- kovboyculuk falan oynarlardı..
Sıfır 'prodüksiyon', belki birkaç aksesuar, ama sonsuz hayal gücüyle oynanan bu çocuk oyunlarına özendiğini sandığım (Valla, izlediğim bu 'tuhaf şey'e başka türlü bir açıklama getiremiyorum.) Fatih Bey'in bu çalışması, bahsettiğim çocuk oyunlarından 'sinemacılık' türüne denk düşüyor..
Üstelik Fatih Bey, bununla da yetinmeyerek, kurguladığı 'film içinde film' konseptiyle, çektiği 'benzersiz' filmin nasıl ve ne şartlarda kotarıldığını, 'çift dikiş' olarak bir kez daha gözler önüne seriyor..
Ayrıca, ilave bir hizmet olarak da, İngilizcenizi ilerletmeye yardımcı oluyor..
Ve bunu seyreden seyirciler -biraz da kafiye olsun diye- yerlere seriliyor!.
Evet.. ne yapalım, böyle filme böyle kritik!.
O değil de Diane Caldwell, nasıl bir filmin içine düştüğünün farkında mıydı acaba?.
Belki de farkına varıp, "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete" diyerek, işi oluruna mı bırakmıştı?.
2 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder