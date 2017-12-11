Only The Brave :: Kahraman İtfaiyeciler

Granite Mountain Hotshots'un gerçek öyküye dayanan filmi Only The Brave / Korkusuzlar, bir yerel itfaiyeci birimininin umutlarını, kararlılıklarını, fedakarlıklarını anlatan; aileleri, toplumu ve ülkeyi korunmak için harekete geçen en iyi itfaiyeci ekibinin hikayesidir.
Çoğumuz tehlikeden kaçarken onlar tehlikeye doğru koşarlar; yaşamlarımızı, evlerimizi, sevdiğimiz her şeyi korurlar ve birbirlerinden güç alarak yarattıkları kardeşlikleri filmin odağındadır."
Malumunuz, ABD'nin çoğu şeyi gibi itfaiyecileri de epeyi farklıdır..
Mesela, bizim 'gariban' itfaiye erlerine pek benzemezler; teçhizatları da dahil her açıdan havalıdırlar, Amerikalı her çocuğun -adeta cehennemi söndürmüş de geri dönmüş- süper kahramanlarıdır onlar..
Siz zaten biliyorsunuzdur, ama ben bu filmde farkına vardım ki meğer, orman yangınlarının itfaiyecileri de ayrıymış..
Şehirdekiler kadar gözönünde olmayan, dolayısıyla da havaları nispeten düşük bu arkadaşlar, kırsalda yaşamakta, aileleriyle birlikte geçinmeye çalışmaktadırlar..
Konumuz olan itfaiyeciler ise; ABD'de ilk defa, bir yerel belediyeye bağlı olarak teşkilatlanmış olup, nice orman yangınına karşı 'kahramanca' mücadeleye hâzır ve nâzırdırlar..
Sonuçta bu bir meslektir, amaç ekmek parasıdır, kendi hür iradeleriyle bunu seçmişlerdir, ve yangının içine dalmak dahi onların görevidir; yani aslında, ortada bir 'kahramanlık' durumu falan yoktur..
Öte yandan, itfaiyeciliğin çok tehlikeli bir iş olduğu da doğrudur; ve bunu hakkıyla yapan herkesin saygıdeğer olduğu da öyle.. O ayrı..
Oysa benim bildiğim 'kahramanlık'; maddi ve manevi hiçbir çıkar beklemeden, hayatını -belki de yüzde yüz ihtimalle- tehlikeye atarak, bir yeri ya da birilerini 'fedakârca' korumaktır..
Farkındayım, ki bu tanıma göre Superman ya da Batman'in kahramanlıkları bile sallantıdadır..
Olsun varsın.. kahraman olmak öyle kolay değil!.
Lâkin, ABD Devleti ve tabii ki Hollywood -adeta birer 'Kahramanlık Fabrikası' olarak- beni de, tezlerimi de çürüterek, hemen her taşın altından birer kahraman çıkarmaktan, asla vazgeçmeyecektir..
Bu filmde de gerçekleşen şey, özet olarak bu bahsettiklerimden ibarettir..
Yalnız o değil de, adamlar bu işin artık ordinaryüsü olmuşlar; olayı öyle bir kurguluyorlar, öyle etkileyici bir biçimde perdeye yansıtıyorlar ki bu gördüklerinden hislenip de gözlerinin yaşarması için Amerikalı olmak değil, insan olmak yetiyor da artıyor bile..
Bundan önce çektiği iki adet filminde vasatın üstüne çıkmayı başaran yönetmenimiz Joseph Kosinski, belli başlı kahramanlarının kişilik özelliklerini ve karakterlerini -türün elverdiği kadarıyla tabii- derinleştirebilmiş bir senaryoyu gayet iyi kullanıp, usta oyuncuların öncülüğündeki geniş kadroyu da iyi yönetmek suretiyle, kariyerindeki başarıyı sürdürüyor..
Son bir not: Orman yangınını söndürmek için aynı ormanın epeyi bir bölümünün -kontrollü olarak da olsa- itfaiyeciler tarafından 'güle oynaya' yakılmasının mantığını hiç anlamadım, anlamak da istemiyorum!.
Only The Brave / Korkusuzlar
Yönetmen: Joseph Kosinski
Senaryo: Ken Nolan ve Eric Warren Singer
Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly
Yapım: 2017, ABD, 134'
7 /10
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