21.12.2017

RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018 : İlk elemeyi geçen projeler!


​Sayama​ ​Forest​ ​Chapel​,​​ ​​Japonya
Birleşik​ ​Krallık​ ​Mimarlar​ ​Enstitüsü​ ​​(RIBA​ ​-​ ​The​ ​Royal​ ​Institute​ ​of​ ​British Architects),​ ​dünyanın​ ​en​ ​iyi​ ​yeni​ ​binalarını​ ​değerlendiren,​ ​bu​ ​alandaki​ ​en​ ​prestijli​ ​ödüllerden biri​ ​olarak​ ​kabul​ ​edilen​ ​​RIBA​ ​Uluslarlarası​ ​Mimarlık​ ​Ödülü​​ ​​2018​​ ​‘e​ ​yapılan​ ​başvurular arasından​ ​değerlendirmeye​ ​alınacak​ ​projelerin​ ​listesini​ ​açıkladı.​

​Kazanan​ ​proje​ ​bu​ ​listeden seçilecek​ ​ve​ ​​Aralık​ ​2018​’de​ ​açıklanacak.

Etrafı​ ​ormanla​ ​çevrili,​ ​sade​ ​küçük​ ​bir​ ​şapelden​ ​(​Sayama​ ​Forest​ ​Chapel​,​​ ​​Japonya),​ ​cesur​ ​bir tasarımla,​ ​güncel​ ​sanat​ ​müzesine​ ​dönüştürülen​ ​tahıl​ ​fabrikasına​ ​(​Zeitz​ ​MOCAA​,​​ ​​Afrika); UNESCO​ ​Dünya​ ​Mirası​ ​Liste’sinde​ ​yer​ ​alan​ ​bir​ ​yapıdan​ ​(​Wadden​ ​Sea​ ​Centre​,​​ ​​Danimarka), deprem​ ​sonrası​ ​yeniden​ ​yapılanma​ ​projesine​ ​(​Guangming​ ​Village​,​​ ​​Çin),​ ​28​ ​farklı​ ​ülkeden​ ​62 yapının​ ​değerlendirildiği​ ​listede​ ​seçilen​ ​projeler​ ​arasında​ ​Türkiye’den​ ​​EAA​ ​-​ ​Emre​ ​Arolat Mimarlık​’ın​ ​​Sancaklar​ ​Camii​​ ​ve​ ​​Tabanlıoğlu​ ​Mimarlık​’ın​ ​​Beyazıt​ ​Devlet​ ​Kütüphanesi projeleri​ ​de​​ ​​yer​ ​alıyor.

Sancaklar​ ​Camii​​ 

İki​ ​yılda​ ​bir​ ​gerçekleştirilen,​ ​RIBA​ ​Uluslararası​ ​Mimarlık​ ​Ödülü​ ​mimari​ ​başarıda​ ​dünya standartlarını​ ​belirlemeyi​ ​amaçlıyor.​ ​
Ödülün​ ​kazanan​ ​ismi​ ​yarışmanın​ ​bu​ ​ilk​ ​elemesini​ ​geçerek belirlenen​ ​liste​ ​içinden​ ​seçilecek.​

​Seçimi​ ​yapmak​ ​üzere​ ​bir​ ​araya​ ​gelen​ ​ve​ ​​Elizabeth​ ​Diller (ABD’li​ ​firma​ ​Diller​ ​Scofidio​ ​+​ ​Renfro’nun​ ​ortağı)​ ​tarafından​ ​yönetilen​ ​jüride​ ​ayrıca​ ​Hong Kong’ta​ ​yer​ ​alan​ ​araştırma​ ​ve​ ​tasarım​ ​alanının​ ​önde​ ​gelen​ ​kurumlarından​ ​Rural​ ​Urban Framework’ün​ ​kurucu​ ​ortağı​ ​ve​ ​geçene​ ​sene​ ​gerçekleşen​ ​yarışmada​ ​En​ ​İyi​ ​Öne​ ​Çıkan​ ​Proje ödülünü​ ​alan​ ​​Joshua​ ​Bolchover​ ​​ve​ ​tanınmış​ ​koreograf​ ​​Wayne​ ​McGregor​ ​CBE​ ​​yer​ ​alıyor.



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