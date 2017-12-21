RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018 : İlk elemeyi geçen projeler!

|Sayama Forest Chapel, Japonya
Kazanan proje bu listeden seçilecek ve Aralık 2018’de açıklanacak.
Etrafı ormanla çevrili, sade küçük bir şapelden (Sayama Forest Chapel, Japonya), cesur bir tasarımla, güncel sanat müzesine dönüştürülen tahıl fabrikasına (Zeitz MOCAA, Afrika); UNESCO Dünya Mirası Liste’sinde yer alan bir yapıdan (Wadden Sea Centre, Danimarka), deprem sonrası yeniden yapılanma projesine (Guangming Village, Çin), 28 farklı ülkeden 62 yapının değerlendirildiği listede seçilen projeler arasında Türkiye’den EAA - Emre Arolat Mimarlık’ın Sancaklar Camii ve Tabanlıoğlu Mimarlık’ın Beyazıt Devlet Kütüphanesi projeleri de yer alıyor.
|Sancaklar Camii
İki yılda bir gerçekleştirilen, RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü mimari başarıda dünya standartlarını belirlemeyi amaçlıyor.
Ödülün kazanan ismi yarışmanın bu ilk elemesini geçerek belirlenen liste içinden seçilecek.
Seçimi yapmak üzere bir araya gelen ve Elizabeth Diller (ABD’li firma Diller Scofidio + Renfro’nun ortağı) tarafından yönetilen jüride ayrıca Hong Kong’ta yer alan araştırma ve tasarım alanının önde gelen kurumlarından Rural Urban Framework’ün kurucu ortağı ve geçene sene gerçekleşen yarışmada En İyi Öne Çıkan Proje ödülünü alan Joshua Bolchover ve tanınmış koreograf Wayne McGregor CBE yer alıyor.
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