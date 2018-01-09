'Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar' 12 Ocak’ta vizyonda!

Bu korku dolu filmde Lin Shaye, ünlü Ruhbilimci Elise Rainier olarak, çocukluğunun geçtiği evde, en korkunç ve en kişisel ruh avıyla yüzleşecek..
Filmin senaryosu “Ruhlar Bölgesi” üçlemesinin yazarı ve üçüncü filmin yönetmeni, ortak yaratıcı Leigh Whannel’e (Saw) ait.
Yapımcılar ise yine “Ruhlar Bölgesi” üçlemesinden tanıdığımız Jason Blum (The Purge serileri, Get Out), Oren Peli (Paranormal Activity) ve ortak yaratıcı James Wan (The Conjuring, Furious 7).
Seriye yeni eklenen isim ise yönetmen Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).
Shaye’e bu filmde eşlik eden diğer oyuncular şöyle sıralanıyor; Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker ve Marcus Henderson.
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