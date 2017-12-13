13.12.2017
Star Wars: The Last Jedi / Star Wars: Son Jedi
Skywalker efsanesi devam ediyor.
Filmin başrollerini Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern ve Benicio Del Toro paylaşıyor.
Star Wars: Son Jedi, Rian Johnson tarafından yazıldı ve yönetildi; yapımcılığını Kathleen Kennedy ve Ram Bergman yaptı; baş yapımcıları ise J.J. Abrams, Tom Karnowski ve Jason McGatlin.
Star Wars: Son Jedi 13 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.
Filmin Yapımından İlginç Notlar
* Star Wars: Son Jedi filmi için senarist/yönetmen Rian Johnson'ın ilham aldığı filmlerden bazıları “Son Hücum” (1949), “Kelepçeli Aşık” (1955) ve “Three Outlaw Samurai” (1964).
* Son Jedi çekimleri boyunca Yönetmen Rian Johnson'ın kendisine ait 35mm kamerası boynundaydı ve ilgisini çeken her şeyin doğaçlama fotoğrafını çekti.
Johnson ayrıca Millenium Falcon’a e imzasını attı ve tabii bu anı fotoğrafla kaydetti!
* Rian Johnson'ın “Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi"nde Ölüm Yıldızı'nda İmparatorluk silah teknisyeni olarak küçük bir rolü vardı.
* Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Rick Heinrichs, Son Jedi ortamlarını tasarlayıp yaratmakla görevliydi.
Büyük ölçekli bir yapı inşa edildi; Pinewood ve ayrıca Longcross Stüdyolarındaki bütün sahnelerin kullanıldığı 120 set, yanı sıra iki yurtdışı film mekânı, Dubrovnik, Hırvatistan ve Wild Atlantic Way, İrlanda.
* Tanıdık setler arasında Milennium Falcon, Direniş Kruvazörü, Fighter deposu, Maden Kontrol Merkezi, İlk Düzen setleri, Star Destroyeri, Mega Destroyer ve Kylo’nun odası var.
Yaratılan yeni mekânlar ve dünyalar arasında genişletilmiş Jedi Adası Ahch-To, Canto Koyu, Crait gezegeni ve Snoke’un Taht Odası var.
* Prodüksiyondan önce, yapım tasarımcısı Rick Heinrichs, Skywalker Ranch'de bulunan görkemli görsel kütüphaneye dalıp gitti.
Sonra ekibiyle paylaşmak için kendine özel büyük bir referans kütüphanesi oluşturdu, böylece onlara, senarist/yönetmen Rian Johnson tarafından tasarlanan yeni kavramları keşfederken ve yeni dünya ve ortamları hayal ederken, George Lucas'ın estetik anlayışını araştırma ve itibar etme imkânı verdi.
* Jedi yerleşkesi, İrlanda'nın batı sahilinde bir tepede tasarlandı; ama, uygulama, lojistik ve güvenlik nedenleriyle orada çekim yapmak imkânsızdı.
Böylece set, keşişlerin yaşadığı ada kulübelerinden esinlenilen bir grup arı kovanı kulübesi, önce Pinewood'da yapıldı.
Pinewood'da çekimler tamamlanınca, set toparlandı, taşındı ve İrlanda'daki tepeye kuruldu.
* Son Jedi ekibi, Pinewood Sahnesinde, Güç Uyanıyor için sanat yönetmeni Mark Harris tarafından kusursuz bir şekilde oluşturulan Millenium Falcon'ın içini yeniden düzenledi.
Böylece Son Jedi filminin yapımcıları, Milenyum Falcon’ın bütün dışını, Longcross Stüdyoları’nın merkezinde, 19 tonluk Jedi Ağacı'nın altında iniş platformuna kurdu.
Canto Koyu Kumarhanesi o kadar genişti ki Pinewood'da iki ayrı sete ayrılmak zorunda kaldılar; dışı Longcross'da yapıldı ve kumarhanenin olduğu ve bütün aksiyonun yaşandığı Canto Koyunun önündeki ortaçağ şehri, Dubrovnik'de yerini aldı.
Kurulması 16 hafta süren kumarhane seti, departmanların ne kadar olağanüstü çalıştıklarının bir göstergesi.
* Canto Koyu kumarhanesi sahnelerinde kullanılan kostümler, kostüm tasarımcısı Michael Kaplan ve ekibi için muazzam bir işti.
Yüzlerce kostüm dikildi, her biri diğerinden farklıydı.
Tüm kostümler, hazırlık sürecinin üçte ikisini aldı.
Sadece kumaşları bulmak için bile çok zaman ve emek harcandı; ekip malzemeleri, New York'dan Los Angeles'a ve Londra'dan Floransa'ya kadar bir çok yerden temin etti.
* Yeni dünyalar ve ortamlar yaratan süpervizör Neal Scanlan, yeni yaratıklar tasarladı.
Eşsiz anlarda belirli roller oynamak için 130 yaratık tasarlama görevi zordu; ama ekip, bu iş için biçilmiş kaftandı.
* Scanlan ve ekibi ayrıca Luke Skywalker'ın yaşadığı ıssız ada olan Ahch-To'da yaşayan Porgları tasarladı.
Martı, baykuş ve bebek fok karışımı olan Porglar setlerin favorisi oldu. Herkes evine bir tane götürmek istedi!
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