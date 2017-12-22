Stronger :: Kahraman Dolu Amerika!

Jeff Bauman'ın New York Times'ın çok satan biyografisinden temel alınarak çekilen film, zaaflara karşı yorulmayan cesarete odaklanıyor.
2013 Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde yer alan Jeff Bauman, kahraman olma niyetinde değildi. Fakat yanında bir çift bomba patladığı anda hayatı değişti.
Oradan geçen bir fotoğrafçı, Jeff'in caddeden fırladığı korkunç anı yakalar.
Sağ alt ayağı yoktur. Sol alt bacağı da kemiğine kadar soyulmuştur.
Bu görüntü viral hale gelir ve Jeff aniden tüm dünyadaki insanlar için korkunç bir trajedinin yüzü olur."
Sevgilisi Erin Hurley (Tatiana Maslany) ile 'bir dargın bir barışık' türünden ilişki yaşayan, 'deli dolu' bir oğlan olan Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), maratonda koşan sevgilisini desteklemek üzere seyircilerin arasındayken, tam yanında patlayan bombayla iki bacağını birden kaybeder..
Aynı günün sabahı, tükenmeyen enerjisiyle yerinde duramayan genç adamın, bir kaç saat sonra böylesine korkunç bir gerçekle yüz yüze kalması, bir dizi soruyu ve sorunu tetikleyecektir..
Örneğin; tedavi süreci nasıl gelişecek; sevgilisi, ailesi ve hayatla ilişki durumu nasıl etkilenecek; ve bombacılardan birini teşhis etmesiyle beraber bir halk kahramanına dönüşüp şöhret olması, yaşantısına neler katacak?.
2013 Boston Maratonu'na yapılan bombalı saldırıya ve sonuçlarına dair bu yıl yapılan -benim bildiğim- ikinci film..
Patriots Day / Kara Gün, olaya yakından tanık olan bir komiserin (Mark Wahlberg) etrafında gelişerek, bombacı teröristlerin yakalanma sürecine odaklanmışken; daha 'insancıl' bir yol izleyen Stronger / Pes Etme, olaydan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen sıradan insanların arasında objektifini dolaştırıyor..
Sırf, bombalanma sonrası bacaklarını kaybetti ya da o sırada gördüğünü polise söyledi diye şöhret olmanın tuhaflığını -belki de bir an için- görebilen Bauman şaşkındır; oysa, saldırılardan etkilenmeden kurtulmuş olmanın rahatlığı ve hortlamaya neden arayan şovenizmin baş döndürücü ihtirasıyla galeyana gelen kitleler, onu çoktan 'Kahraman' ilan etmişlerdir bile..
Elbette 'gerçeklerden' ve Jeff Bauman'ın kendi yazdığı kitaptan yola çıkan filmimiz, 'teselli verici' bu gelişmelerden şikayetçi olacak değildir..
Amerikan ulusu, Bauman gibi kahramanlarının arkasında durarak, terörün kökünü -tıpkı yurt dışında başardığı gibi- ülke içinde de kazımaya, kesin kararlıdır!.
Hooray!.
Şurası bir gerçek ki, 'Büyük Oyuncu' ünvanını artık kesinlikle hak eden Jake Gyllenhaal'in varlığı, sonuçta belki de 'vasat' olarak değerlendirebileceğimiz bu filme 'level' atlatıyor..
Ona, tüm 'doğallığıyla' eşlik eden Tatiana Maslany'nin hakkını da teslim etmeliyiz tabii..
Stronger / Pes Etme
Yönetmen: David Gordon Green
Senaryo: John Pollono, Jeff Bauman & Bret Witter (Aynı Adı Taşıyan Kitabın Yazarları)
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown, Lenny Clarke
Yapım: 2017, ABD, 119'
7 /10
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