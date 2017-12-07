7.12.2017
'The Party' 15 Aralık’ta vizyonda!
Telefonu sürekli kutlama aramalarıyla çaldığı için salonda kendi halinde, belki de biraz mutsuz bir halde oturan eşini fark etmez.
Ama zaten telefonuna gelen gizemli “seni özledim” mesajlarıyla meşguldür.
Bu sırada en yakın arkadaşı April, aslında ayrı olduğu ve her fırsatta ne kadar gıcık olduğunu dile getirdiği erkek arkadaşıyla gelir.
Sonra yakın arkadaşları Martha ve Jinny, dostlarıyla paylaşmak istedikleri kendi iyi haberleriyle partiye katılır.
En son Tom gelir, fakat eşi onlara daha sonra katılacaktır.
Müzik ve sohbet eşliğinde devam eden gecede, teker teker herkesin sırları su yüzüne çıkmaya başlar.
Kimin kimi kiminle aldattığı anlaşılmaz hale gelen partinin en büyük sırrı ise, gecenin sonunda kimin öleceğidir.
2017 Berlin Film Festivali'nin en çok konuşulan yarışma filmlerinden usta yönetmen Sally Potter'ın imzasını taşıyan The Party, Londra’dan Mumbai’ye kadar gösterildiği her festivalden büyük övgülerle ayrıldı.
Kendine has tarzıyla izleyenleri İngiltere'de o talihsiz partinin gerçekleştiği eve taşıyan, müthiş diyalogları ve yıldızlarla dolu olağanüstü kadrosuyla güldüren ve eğlendiren The Party, sonunda şaşırtmayı da başarıyor.
Zeki hikaye yapısı, komik diyalogları ve güçlü oyuncu kadrosuyla gerçek bir zafer.
Film Inquiry
Gözlemleyici, zeki, keyifli ve kahkaha dolu bir kara komedi.
The Guardian
Sally Potter'ın şimdiye kadar çektiği en eğlenceli film!
Screen Daily
Muhteşem oyunculuklar, şaşırtan entrikalar ve güldüren diyaloglar... Mutlaka izlemeniz lazım!
Time Out
The Party, 15 Aralık’ta CGV Arthouse Salonlarında!
Yönetmen: Sally Potter
Senaryo: Sally Potter
Oyuncular: Patricia Clarkson, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Timothy Spall
Görüntü Yönetmeni: Aleksei Rodionov
Kurgu: Emilie Orsini | Anders Refn
Yapım: Birleşik Krallık
Yapım Yılı: 2017
Dil: İngilizce
Renk: Renkli / Siyah - Beyaz
Tür: Komedi
Süre: 71 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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