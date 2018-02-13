Tiyatro Şenay: Paket Servis

Hayatta var olmaya çalışan ev arkadaşı 2 genç kız, erkeklerin hep kendilerini kandırdıklarını ve önlerine geçtiklerini düşünürler.
Erkek dünyasında kadın olarak yaşamanın güçlüklerini ve kadınlara istediklerini yaptıklarını konuşurken bu duruma karşı koymaya karar verirler, hatta erkeklerden intikam almak üzere harekete geçerler.
Artık sadece, ilk kurbanlarının kim olacağına karar vermeleri gerekmektedir.
Aslında kurban çok uzakta değildir, sadece başına geleceklerden haberi yoktur..
Tiyatro Şenay'ın, konusuyla herkesi meraklandıran yeni oyunu “Paket Servis”, izleyen herkesi hem heyecanlandıracak hem de çok güldürecek.
Siz de erkeklerin dünyasında yaşadığınızı mı düşünüyorsunuz, rekabetin dürüst olmadığına mı inanıyorsunuz, farklı bir bakış açısı mı arıyorsunuz?
O zaman “Paket Servis” tam size göre bir oyun.
Eğlenceli ve hareketli hikâyesiyle oyun, genç oyuncular Ceren Kaplakarslan, İlkem Ulugün ve Cengiz Orhonlu’yu sahne üstünde bir araya getiriyor.
Darlene Craviotto’nun kaleme aldığı, Zeynep Küpeli’nin Türkçeleştirdiği oyunun yönetmen koltuğunda Onur Şenay oturuyor.
Dekorunu Sırrı Topraktepe’nin hazırladığı, fotoğraflarını Fethi Karaduman’ın çektiği, afiş tasarımını Berkcan Okar’ın yaptığı oyun, Gayrettepe KATS Sahne prodüksiyonuyla sahneye konuyor.
Tiyatro Şenay’ın tek perdelik oyunu “Paket Servis”; 20 Şubat 2018, Salı akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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