1.12.2017
'Yeni Yıl Tehlikede' 15 Aralık'ta vizyonda!
Noel Baba’nın 92.000 elfi yatak döşek hastalanır.
Hem de aynı zamanda!
Hep neşeli görmeye alıştığımız Noel Baba için bu ağır bir darbe olur.
Peki şimdi dünyadaki bütün çocuklar için hediyeleri kim hazırlayacak?
Akıllarına tek bir seçenek gelir.
O da geyikleriyle birlikte Noel Baba’nın dünyaya gidip, elfleri için bir tedavi bulmasıdır.
Ancak tehlikede olan Yeni Yıl’ı kurtarmak hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktır.
Noel Baba’yı burada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.
Santa & Cie / Yeni Yıl Tehlikede -Türkçe dublaj seçeneğiyle- 15 Aralık'ta Sinemalarda!
Yazan & Yöneten: Alain Chabat
Oyuncular: Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï, Louise Chabat
Yapımcılar: Nadia Khamlichi, Adrian Politowski, Gilles Waterkeyn
Sinematografi: Antoine Sanier
Süre: 95 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Fransa
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