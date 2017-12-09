9.12.2017
'Yuva | Home' TOY İstanbul'da!
Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği oyunda Bora Akkaş, Erol Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim Karakale rol alıyor.
Sami Berat Marçalı’nın hem İngilizce hem de Türkçe olarak kaleme aldığı yeni oyunu Yuva I Home, dünya prömiyerini ekim ayında Elena Heyman’ın yönetmenliğinde New York Laguardia Performing Arts Center’da yaptı.
Türkiye’de ise ilk kez 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen oyun, festival sonrasında ilk olarak TOY İstanbul sahnesine konuk oluyor.
B Planı tarafından sahneye konan oyun, merkezine koyduğu yersiz yurtsuz, her şeyini geride bırakmış, “buraya” yabancı dört göçmenin yuva arayışlarını anlatıyor.
“Yuva nedir? Neye denir? Yaşadığımız ev? Doğduğumuz ülke? Barındığımız alan? Değişen enlem ve boylamlarımızla bitmeyen yuva arayışımız bir gün son bulabilir mi?”
Yapımcılığını Yağmur Dolkun’un, mentorluğunu Handan Özbilgin Bromley’in, dekor ve kostüm tasarımını Marta Montevecchi’nin yaptığı oyunda; ışık tasarımı Alev Topal’ın, ses tasarımı Fatih Rağbet’in koreografi ise Gizem Erdem’in imzasını taşıyor.
10 Aralık 2017, Pazar günü saat 17.00’de sahnelenecek olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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