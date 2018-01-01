2017 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri

bir bir sıralamıştık dün..
Bugün de, kâh meslek gereği -istemeden- izlemek zorunda kaldığımız, kâh kötülüğü bize de sürpriz olan; ama -şurası bir gerçek ki- berbatlıkta birbirleriyle yarışan, yerli ve yabancı filmleri huzurunuza çıkarıyoruz..
Bizim bu titiz çalışmamıza rağmen, yılın en kötü filmleri arasına girme ihtimali neredeyse %100 olan bazı filmlerin basın gösterimi yapmaktan kaçındıklarını ve bazılarının da sadece gala yaptıklarını biliyoruz..
Numan Serteli gibi 'duayen' yazarların, onların yaptığı o 'şaheserleri' para vererek asla izlemeyecekleri ve insanı hayattan soğutacak denli negatif etki pompalayan o gala denen hengameye de girmeyecekleri gayet açık olduğuna göre, filmlerini sinema yazarlarından kaçırmayı planlayan bu zevatın bu yolda 'başarılı' oldukları, elbette bir gerçektir..
Neyse..
Demek istediğimiz; "yılın en kötüleri" olarak -hiç utanmadan- yaftaladığımız filmlerin hemen hemen hepsi, arenaya çıkmış birer gladyatör misali kendilerini 'yiğitçe' sinema yazarlarının önüne atmış yapımlardır..
Biz kendi adımıza onları saygıyla selamlıyor, alınlarından öpüyor ve çok çalışıp da bu sayfaya bir kez daha düşmemelerini diliyoruz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
|Adam haklı..
2017 Yılı En Kötü 10 Ecnebi Film
|Max Steel
1) Max Steel (Stewart Hendler)
2) The Windmill Massacre (Nick Jongerius)
3) FirstBorn (Nirpal Bhogal)
4) Unforgettable (Denise Di Novi)
5) The Bye Bye Man (Stacy Title)
|The Windmill Massacre
6) Mine (Fabio Guaglione, Fabio Resinaro)
7) Planetarium (Rebecca Zlotowski)
8) Fifty Shades Darker (James Foley)
9) Salt and Fire (Werner Herzog)
10) The Ottoman Lieutenant (Joseph Ruben)
|FirstBorn
2017 Yılı En Kötü 10 Yerli Film
|Büyü 2
1) Büyü 2 (Adnan Güler)
2) Atçalı Kel Mehmet (Hakan Şahin)
3) Yarım Kalan (Emre Yılmaz)
4) On Adım (Fatih Hacıosmanoğlu)
5) Seni Gidi Seni (Sibel Tunç)
|Atçalı Kel Mehmet
6) Yağmurlarda Yıkansam (Gülten Taranç)
7) Dört Köşe (Ömer Faruk Yardımcı)
8) Kervan 1915 (İsmail Güneş)
9) Kötü Çocuk (Yağız Alp Akaydın)
10) OHA Diyorum (Ersan Özer)
|Yarım Kalan
1 yorum:
Yabancı filmlerin Türkçe adlarını da yazsaydınız iyi olurdu.
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