37. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi!

|Pelin Esmer
37. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen önemli kadın yönetmenlerimizden Pelin Esmer üstleniyor.
Pelin Esmer başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey de la Charrière olarak belirlendi.
Ulusal Yarışma Ödülleri
Ulusal Yarışma Jürisi, 37. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film 150.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü 50.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri 10.000'er TL olarak belirlendi.
Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.
|Gökhan Tiryaki
Türkiye’den başvurular için son gün 25 Ocak
37. İstanbul Film Festivali’ne Türkiye’den katılmak isteyen uzun metraj, kısa ve belgesel tüm filmler için başvuru süresi 25 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder