Altın Küre Ödüllü 'Paramparça' 2 Şubat'ta vizyonda!

Film, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja’nın (Diane Kruger) hikayesini anlatıyor.
Tüm hayatı alt üst olan Katja’nın tek isteği, bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir.
Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder.
Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja’nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye başlar.
Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.
Yılın merakla beklenen filmlerinden Paramparça, Fatih Akın’ın güçlü sineması ve Diane Kruger’in Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan olağanüstü performansıyla etkisi uzun süre unutulmayacak bir film.
Bir yumruk gibi çarpıyor
Yönetmen Fatih Akın, Beverly Hills’te düzenlenen tören sonrası yaptığı açıklamada “Buralarda olmak çok güzel. Adaylık zaten benim için ödüldü. Diane olmasaydı bunu başaramazdım. İnşallah Oscar’da da oluruz. İlginç olan şey şu; şimdiye kadar yaptığım en kişisel filmim beni en ileriye götüren film oldu.” dedi.
Diane Kruger ise, “Bu filmde yer almak hayallerimin gerçeğe dönüşmesini sağladı… Hayallerimdeki yönetmenle çalışma fırsatı buldum, çok gururluyum.” ifadelerini kullandı.
Filmin senaryosunu avukat Hark Bohm ile birlikte yazan Fatih Akın, daha önceki bir röportajında hikayeyi bir Neo-Nazi grubunun işlediği cinayetlerden yola çıkarak oluşturduğunu anlatmıştı.
Fatih Akın, "Türk kökenli olduğum için bu olaylar bende derin bir şok etkisi yarattı ve kardeşim de Hamburg'da bu cinayete kurban giden birini tanıyordu. Bu yüzden Paramparça'nın hikayesinde bu olaylardan yola çıktım" demişti.
Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde de büyük övgü toplayan Paramparça, Diane Kruger’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirmişti.
Akın’ın “Bir yumruk gibi çarpıyor. Sevseniz de, sevmeseniz de kesinlikle kalbinizi yakacak.” şeklinde nitelediği film, aynı zamanda Almanya’nın bu yılki Oscar adayı…
In The Fade / Paramparça
Yönetmen: Fatih Akın
Senaryo: Fatih Akın, Hark Bohm
Oyuncular: Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur, Denis Moschitto
Yapımcı: Fatih Akın, Nurhan Şekerci-Porst, Ann-Kristin Hofmann, Herman Weigel
Görüntü Yönetmeni: Rainer Klausmann
Kurgu: Andrew Bird
Müzik: Josh Homme
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Almanya, Fransa
Süre: 106 dk.
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