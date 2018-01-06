Arif V 216 : İyi İnsanlar Yalnızca Filmlerde mi Olur Arif?

Arif V 216; iyi bir kurgu, zengin oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yılın en merakla beklenen filmi olarak 5 Ocak’ta vizyona giriş yaptı..
G.O.R.A. ve A.R.O.G filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216’nın maceralarının anlatılacağı film; 216’nın insan olma isteğiyle geldiği dünyada Arif’le yaşadığı olayları konu alıyor.
Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği Arif V 216'nın senaryosu yine Yılmaz’ın kaleminden çıkıyor.
Yönetmen Kıvanç Baruönü’nün ve görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin’in kareleriyle unutulmaz bir başyapıt olarak sinemaya kazandırılan filmde, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz, Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk Sineması’nın efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.
(Not: Bu oyuncu listesinde, filmin önemli bir kahramanını canlandıran Seda Bakan'ın adı yoktu, biz ekledik.. Tam da aşağıda bu 'yapımcı notu'nu övmüşken, böylesine bir unutkanlıkla karşılaşmamız bizi üzdü.. müdüriyet)
Arif V 216’nın 13 hafta süren çekimleri İstanbul’un güncel ve tarihi, doğal dokusunun dekor olarak kullanıldığı Yeniköy, Sirkeci, Çerkezköy, Büyükada gibi mekanlarda tamamlandı.
Bu semtlerin yanı sıra platolar da Arif V 216’ya ev sahipliği yaptı.
300 kişilik bir teknik ekiple ve 4 bine yakın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları 1000 Volt’ta gerçekleştirildi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Şimdi -haddim olmadan- araya girdiğim bu tanıtım yazısında da görüldüğü üzre -ki yerli filmlerimizde böylesine ayrıntılı bir bilgilendirmeyle pek karşılaşmayız- Cem Yılmaz'ın mükemmeliyetçiliği yine iş başında..
Değerli sanatçımızın her zaman ve her filmiyle ortaya koyduğu, ayrıntıları asla ihmal etmeyen 'titiz' çalışmasını; sanattan siyasete, Yeşilçam'dan Hollywood'a dek, bol göndermeli metnini; 'nostaljik' takılmalı, yoğun mizahını ve hiçbir masraftan kaçınmayan prodüksiyonunu -'Kocan Kadar Konuş' serisi gibi başarılı işlerini bildiğimiz- yönetmen Kıvanç Baruönü, gayet iyi idare etmiş diyebiliriz..
Keşke Cem Yılmaz, dönemin Yeşilçam artislerinin -evet artis!- handiyse tamamını filmin içine doldurmaya kalkışıp da hikâyesini hantallaştırmasa; böylece -ister istemez- uzayan film süresinin birim başına düşen 'ince ve iyi espri' miktarını seyreltmese; tamamen dolu salonun önümdeki sırasında oturan -kafasına su atmak istediğim- saygıdeğer bir beyefendinin sadece gülebildiği, 'sıradan' sahnelerle de beni mevzudan -zaman zaman- uzaklaştırmasaydı..
Tamam.. nostaljik takılmak, özlemle yad etmek iyi güzel de, son tahlilde bir nevi 'istismar' sineması olarak da nitelendirebileceğimiz Yeşilçam Sineması'na yönelik -hafiften de olsa- eleştirel yaklaşımını, Yılmaz'ın bu filmde yaptığı en 'değerli hareket' olarak gösterebiliriz..
Son olarak..
Arif gibi -sonuçta- bir zamanlar uzaya gidip gelmişliğinin ekmeğini; nüfusumuzun en az yarısını oluşturan saftirik halkımıza Uzay'ı parselleyip satarak, Ay'a ayak basmış astronotun -her ayakkabı numarasından- ayak izini kakalayarak -haksızca- yiyen, üçkağıtçı bir küçük esnaftan 'kötü adam' yerine, anlı şanlı bir 'kahraman' yaratabilmesini, sadece Cem Yılmaz'ın başarısı olarak görmek yanıltıcı olabilir..
Öyle değil mi?. Eyy.. vatandaş!?
7 /10
Arif, Türkiye’nin Sosyal Hafızasında Geziniyor
Arif ve 216’nın maceralarının büyük bir bölümü, karakterlerin zaman makinesiyle ışınlanarak gittikleri 1969 yılında gerçekleşiyor.
Zeki Müren, Ajda Pekkan gibi efsane isimlerin plaklarıyla milyonlara ulaştığı, sinemada Ayhan Işık, Sadri Alışık, Filiz Akın, Cüneyt Arkın, Ediz Hun gibi ustaların ve Yeşilçam’ın etkilerinin görüldüğü 1969 yılı bir anlamda Türkiye’nin de sosyal ve kültürel hafızasından bir bölümünü oluşturuyor.
Bu anlamda Arif, zaman makinesiyle bu hafıza üzerinde yolculuk yapıyor ve o dönemi genç kuşaklarla buluşturmak adına da önemli bir rol oynuyor.
1969 yılını yansıtmak üzere filmin bir bölümü siyah beyaz olarak kameraya alındı.
Dönemin dekorasyon unsurları ve kostümlere filme görsel bir zenginlik sağladı.
Dünyanın En Değerli Antikaları Eski Dostlardır
Filmdeki dostluk teması sadece Arif ve 216 arasında yaşanmıyor.
Tüm unsurlarıyla bu dostluk hikayesi, tüm karakterler arasındaki diyaloglarda da kendini gösteriyor.
Cem Yılmaz “Türk Sineması ve arkadaşlık dediğin zaman Ayhan Işık ve Sadri Alışık’tan kaçamazsın.” derken filmde, Mert Fırat Sadri Alışık’ı, Şükrü Özyıldız Ayhan Işık’ı canlandırıyor.
Oyuncular arasında olan Kerem Alışık ise Sadri Alışık’ın Turist Ömer filminde taktığı ve 2,5 liraya bir inşaat çalışanından alınan şapkanın hüzünlü hikayesini beyazperdeye taşıyor.
Arif Işık ve Zeki Müren Çekişmesi Çok Konuşulacak!
Çağlar Çorumlu’nun izleyeni kendine hayran bırakan Zeki Müren karakteri de filmin dikkati çeken karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Makyajı ve aslına uygun kostümleriyle Zeki Müren, film boyunca Arif Işık’la izleyiciyi güldüren bir çekişmeye giriyor.
GORA’dan Hatırlananlar: Garavel, Erşan Kuneri ve Ceku
‘Adım Garavel, bul beni’, ‘Öldü lan öldü işte’ gibi sloganlaşan replikleriyle Garavel, Arif V 216’nın sürprizlerinden biri.
Özkan Uğur’un canlandırdığı karakter, seyircinin GORA’dan hatırladığı gibi gözleri görmeyen bir bilge.
Cem Yılmaz, Özkan Uğur’un Garavel karakterini canlandırmasındaki başarısını, “Garavel’in gözleri görmüyor ama Özkan Abi kamera durduğunda da görmemeye devam ediyor. Sahneyi izlemeye çağırdığımda da koklayarak yolunu buluyor” diyerek esprili bir dille anlatıyor.
GORA’nın sinemaya kazandırdığı karakterlerinden biri olan ve hafızalardan silinmeyen Erşan Kuneri’nin dönüşü de Arif V 216 ile oluyor.
70’li yıllarda yönetmen olan Erşan Kuneri, yine sürpriz bir hikayeyle seyircinin karşısına çıkıyor.
Arif V 216 kadrosunda GORA’dan hatırlanan bir diğer karakter ise Ceku. Arif’in gezegenler ötesi eşi Ceku’yu diğer filmlerde olduğu gibi Özge Özberk canlandırıyor.
Öte yandan Arif V 216; Zafer Algöz’ün oynadığı Besim, Ahu Yağtu’nun canlandırdığı Pervin, Can Yılmaz’la beyazperdeye taşınan Eryetiş gibi yeni karakterleri de içinde barındırıyor.
Arif V 216 Şarkılarının Telif Hakları Bağışlanıyor
Jingle House ve İskender Paydaş’ın müziklerini yaptığı, düzenlediği filmde 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılar da seslendiriliyor.
Tarkan’dan Kuzu Kuzu, Fındıkkıran; Mustafa Sandal’dan Aya Benzer, Araba; Kenan Doğulu’dan Kandırdım ve Yonca Evcimik’ten Bandıra Bandıra şarkıları izleyiciye Arif’in sesiyle ulaşan parçalar arasında.
Mustafa Sandal sadece şarkılarını filme vermesinin yanı sıra canlandırdığı taksi şoförü karakteriyle sokağın tepkisini izleyiciye aktarıyor.
Seda Bakan’ın canlandırdığı Pembeşeker ise Arif V 216’da ‘Çalsın Sazlar’ ve ‘Aşkın Kanunu’ şarkılarını seslendiriyor.
Filmde seslendirilen tüm şarkıların telif hakları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor.
‘İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur?’ sorusuna cevap arayan film, NuLook ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşuyor.
Arif V 216 Künye
Yapım Şirketi: CMYLMZ Fikir Sanat ve NuLook
Prodüksiyon: CMYLMZ Fikir Sanat
Post Prodüksiyon: 1000 Volt
PR Ajansı: bernaylafem İletişim ve Marka Yönetimi
Yapım Amiri: Bolkan Ufuk
Set Amiri: Nail Aydın
Saç Tasarım: Paşa Tınmaz
Sanat Yönetmeni: Özkan Çimenli
Makyaj: Dilek Zengin
Ses: İntepe Ses
Ses Tasarım: Mustafa Durma
Kurgu: Neslihan Kuş-İlker Özcan
Post Süpervizörü: Halil Çalık
VFX Süpervizörü: Merih Öztaylan
Colorist: David Gabris
Müzik: Jingle House-İskender Paydaş
Kostüm Tasarım: Baran Uğurlu
Yapım Tasarımı: Hakan Yarkın
Işık Şefi: Ümit Barlas
Kamera Operatörü: Ercan Yılmaz
Uygulayıcı Yapımcı: Onur Çakır
Yardımcı Yönetmen: Merve Kuzey-Murat Dündar
İdari Yapımcı: Öner Işık
Görüntü Yönetmeni: Jean Paul Seresin
Senaryo: Cem Yılmaz
Yapımcı: Muzaffer Yıldırım-Cem Yılmaz
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
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