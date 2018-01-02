'Baldan Karanlık' TOY İstanbul’da!

Metin Akdülger’in tek başına muhteşem bir oyunculuk sahnelediği ve yoğun ilgi gören oyunu, TOY İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşuyor.
İzleyenleri, çok iyi bildikleri ama unutmayı seçtikleri yollardan geçerken, kaybolanların hikâyelerine ortak olmaya davet eden Baldan Karanlık; insanın, doğaya ve insana yaptıklarının nedenini sorguluyor.
Oyun, insana kim olduğunu hatırlatan içten anlatımıyla da izleyenleri sarmalıyor.
Koreografisini Yasemin Erkan’ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter’in, yönetmen yardımcılığını Dilara Pamuk’un üstlendiği oyunun kostümleri ise tasarımcı Aslı Filinta Demir’in imzasını taşıyor.
Oyunda Onur Alagöz ışık operatörü, Tayfun Karataş ise ışık teknisyeni olarak görev alıyor.
6 Ocak 2018, Cumartesi akşamı saat 20.30’da sahnelenecek tek perdelik Baldan Karanlık oyununa ait biletler, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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