'BAŞLAT Ready Player One' 30 Mart'ta vizyonda!.

Film Dünya çapında bir fenomen haline gelmiş Ernest Cline’in aynı adlı çok satan romanından uyarlandı.
Film, 2045 yılında, Dünya kaos içinde ve yok olmanın eşiğindeyken başlıyor.
İnsanlar kurtuluşu, eksantrik ve muhteşem James Halliday (Mark Rylance)’in yarattığı, büyüyen sanal gerçeklik evreni OASIS’te bulurlar.
Halliday öldüğünde büyük servetini OASIS’te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm Dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer.
Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts (Tye Sheridan) de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulur.
Spielberg’in yönettiği filmin senaryosu Zak Penn ve Ernest Cline’a ait.
Filmin yapımcılığını; Spielberg, Donald De Line, Kristie Macosko Krieger ve Dan Farah üstleniyorlar.
Yönetici yapımcılar; Adam Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria ve Bruce Berman.
Filmin oyuncuları şöyle sıralanıyor: Tye Sheridan (“X-Men: Apocalypse,” “Mud”), Olivia Cooke (“Me and Earl and the Dying Girl,” “Bates Motel”), Ben Mendelsohn (“Rogue One – A Star Wars Story,” “Bloodline”) ve T.J. Miller (“Deadpool,” “Silicon Valley”), Simon Pegg (the “Star Trek” filmleri, the “Mission: Impossible” filmleri) ve Oscar ödüllü Mark Rylance (“Bridge of Spies,” gelecek film “Dunkirk”).
Filmin perde arkasında, üç kez Oscar kazanan Spielberg (“Schindler’s List,” “Saving Private Ryan”) “Bridge of Spies,” filminde birlikte çalıştığı yaratıcı ekiple tekrar bir araya geliyor.
Ekipte Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Janusz Kaminski (“Schindler’s List,” “Saving Private Ryan”), Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Adam Stockhausen (“The Grand Budapest Hotel”), Oscar ödüllü editor Michael Kahn (“Saving Private Ryan,” “Raiders of the Lost Ark”), kostüm tasarımcısı Kasia Walicka-Maimone (“Moonrise Kingdom”) yer alıyorlar.
Filmin muziği Oscar adayı Alan Silvestri (the “Back to the Future” films, “Forrest Gump”) tarafından bestelendi.
Warner Bros. Pictures ve Amblin Entertainment, Village Roadshow Pictures, Amblin Production, De Line Pictures Production, bir Steven Spielberg filmi ‘‘BAŞLAT Ready Player One”ı sunar.
Ready Player One / BAŞLAT Ready Player One, 30 Mart’ta 3D, IMAX 3D ve Türkçe Dublaj Seçenekleriyle Sinemalarda.
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