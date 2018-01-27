Yöntem, tıpkı kendisi gibi sahnelere uzun yıllar ara veren ve sonrasında kendisini seçmelerde bulan bir aktörü, Feuerbach karakterini; 22 yıl önce olduğu gibi yine Ayşenil Şamlıoğlu yönetmenliğinde canlandırıyor.
Alman tiyatro yazarı Tankred Dorst’un kaleme aldığı Benim Adım Feuerbach, oyunculuğun ne kadar korkutucu bir meslek olduğunu; sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini ‘sınanmak’ üzere seçmede bulan bir oyuncunun çarpıcı öyküsü üzerinden anlatıyor.
22 yıl sonra bir kez daha Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönetmenliğinde ve Selçuk Yöntem’in yorumuyla sahnelenen oyun, aynı zamanda usta oyuncunun 6 yıl aradan sonra sahneye çıktığı ilk oyun olma özelliği de taşıyor.
Selçuk Yöntem’e bu defa sahnede genç oyuncular Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.
“Bu yaşamda ben de varım” diyenlerin çığlığını sahneye taşıyarak herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir tiyatro deneyimi sunan Benim Adım Feuerbach'ın dekor tasarımı Gül Emre’nin, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Benim Adım Feuerbach, 29 Ocak 2018, Pazartesi akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 30 Ocak 2018, Salı akşamı ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.
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