Etkileyici konusu ve çarpıcı üslubuyla merak uyandıran Daha, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan 14 yaşındaki Gaza’nın hikayesine odaklanıyor.
Gaza’nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar.
Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır, yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?
Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Tuba Büyüküstün, Kağan Uluca, Ahmet Melih Yılmaz, Uğur Aslan, Lara Aysal ve Pervin Bağdat’ın başlıca rolleri üstlendiği Daha, aynı zamanda Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk eseri.
Hakan Günday, Onur Saylak ve Doğu Yaşar Akal tarafından senaryolaştırılan, yurtiçi ve yurtdışı festivallerinde geçirdiği ödüllerle dolu yolculuğunu tamamlayan film, 12 Ocak’ta vizyona girdi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Yıllar önce düştüğü kötülüğün pis çukurunda debelenirken yemediği bok, işlemediği günah kalmamış, resmen şeytana dönüşmüş babasının yanından kaçıp kurtulmanın tek yolu olarak okulu gören masum bir çocuğun umarsız çırpınışları..
Daha, "Eyy.. her şeye rağmen öfkesine yenilmeyen, babasına rağmen umudunu koruyan, iradesi sağlam, hisli ve masum bir çocuktan; duygusuz, psikopat bir kötülük tanrısı yaratan, kanlı ve karanlık düzen!" deyu haykıran; içeriği ve üslubu demirden de sert bir drama..
Şu sıralar yerli ve ecnebi sinemacıların ilgi alanına giren, 'hayatlarının pahasına göç etmeye çabalayan insanlar' kadar, bu olayın perde arkasında kalan 'insan kaçakçıları'na da kamerasını çevirmesi, Daha'ya -her anlamda- boyut ve güç kazandırıyor..
Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız yönetmen Onur Saylak'ın daha bu ilk filminde ulaştığı yetkinlik, gerçekten göz kamaştırıcı; ve bakalım bu kariyerin devamı nasıl gelecek?.
Belli ki 'Eş' kontenjanından oyuncu kadrosuna dahil edilerek, Arap göçmen süsü verilmiş Tuba Büyüküstün, ortaya çıktığı an ister istemez dikkat çeken ve ışıldayan varlığıyla, şu güzel filme en büyük hasarı veren unsur haline geliyor; ve adeta bir belgesel gerçekçiliğiyle kotarılmakta olan 'göçmenler' cephesinde, kocaman bir 'magazin' deliği oluşturuyor..
Neyse ben, 'Ex' karı-koca arasına girdiğim gibi çıkayım, bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye edeyim ve son olarak, 'sözde mühim' sözlerimi de söyleyerek, huzurlarınızdan hörmetle ayrılayım diyorum..
Cem Yılmaz, tam aksini düşünüyormuş ama ben, şu kendi 'kadim' teorimi -görünen lüzum üzerine- bi tekrarlayayım efenim:
Ezelden bozuk bir mayayla karılmış varoluş hamuru nedeniyle, insan kötüdür kardeşim, kötü!.
Hiçbir şey yapmadığı bir süreçte bile kötülüğe hizmet eden, nefsinin mahkûmu, şerre meyilli insan; iyi biri olabilmek için illaki çaba göstermelidir, çıkarından feragat ederek, empati yapabilmelidir..
Eğer halin vaktin yerinde, tuzun kuruysa, bunları yapabilmek çok da zor gelmeyebilir sana; ama asıl sınavla, yoksulken karnını doyurabilme, hayatta kalabilme mücadelende ve bu sırada karşına çıkacak kötülerin darbeleriyle yıkılıp da yeri öptüğünde karşılaşacaksın..
Hadi kolaysa, iyi bir insan, ol bakalım!.
8 /10
Karlovy Vary Film Festivali - En İyi Afiş Ödülü
17. Cinéma Méditerranéen de Bruxelles - Jüri Özel Ödülü
62. Valladolid Film Festivali - FIPRESCI Ödülü
Adana Film Festivali Ulusal Yarışma - Yılmaz Güney Jüri Özel Ödülü, SİYAD Ödülü, İzleyici Ödülü, Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü
Adana Film Festivali Uluslararası Yarışma - Jüri Özel Ödülü
Malatya Film Festivali Ulusal Yarışma - En İyi Film Kristal Kayısı Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
Malatya Film Festivali Uluslararası Yarışma - Jüri Özel Ödülü
54. Ulusal Yarışma - En İyi Film Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Daha
Yönetmen: Onur Saylak
Senaryo: Hakan Günday, Onur Saylak, Doğu Yaşar Akal (Hakan Günday’ın “Daha” romanından esinlenilmiştir)
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Tuba Büyüküstün, Kağan Uluca, Ahmet Melih Yılmaz, Uğur Aslan, Lara Aysal ve Pervin Bağdat
Yapımcı: Kerem Çatay (Ay Yapım)
Ortak Yapımcı: Ziya Cemre Kutluay (b.i.t. arts)
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran
Kurgu: Ali Aga
Işık Şefi: Engin Altıntaş
Sanat Yönetmenleri: Dilek Ayaztuna, Aykut Ayaztuna
Müzik: Uygur Yiğit
Ses Tasarımı: Cenker Kökten
Ses Kayıt: H. Can Erol
Kostüm: Seda Yılmaz
Yapım Tasarım: Cengiz Ultav, Sedef Özarıkman
Yürütücü Yapımcı: Tamer Başaran
İdari Yapımcı: Yamaç Okur (Ay Yapım)
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Türkiye
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