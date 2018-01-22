Genç kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göçmenler için gönüllü yardım yapan ve burada ne parası, ne de tanıdığı biri olan başka bir genç kadın.
Cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu bu yolculukta Avril'i kanatlarının altına alacaktır.
Aman Doktor, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.."
Filmin mmknmrtb notu ::
Yolu Türkiye'ye de düşen, "cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu" bir genç kadın olan Djam'in etrafında gelişen; Yunanistan'daki ekonomik kriz ve Midilli'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken Ege'nin sularına gömülen göçmenleri de dert edinen, Tony Gatlif usulü, bir nevi müzikal drama..
Birçok filmde karşımıza çıkması ve 'emmoğlu' görünümüyle, gayrı 'bizden biri' sıcaklığı hissettiren Simon Abkarian ile delici deli gözleri, perdeden her an fırlamaya teşne hareketleriyle Daphne Patakia'yı, rollerinin hakkını veren oyuncular olarak alkışlarken; Türkiye'yi, ecnebi bir filmden hiç de beklenmeyecek denli zararsız, neşeli ve sempatik bir ülke olarak resmettiği için de, Tony Gatlif'e bir teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum..
Öte yandan, Rumca ve Fransızca konuşmalı, Türkçe sözlü, Rebetiko şarkılı filmin kahramanı Djam'in son derece rahat, daima neşeli karakterine uygun olarak ortaya konan, oyun havalı, göbek atmalı atmosferin baskınlığının, ilgi gösterilip dillendirilen o ulusal ve uluslararası sosyal sorunlara yönelik eleştirel tarafı ciddi bir biçimde törpülediğini, dolayısıyla da, hedeflenen o çarpıcı etkinin lâyıkıyla yaratılamadığını belirtmeliyim..
O değil de, zaten Türkçe olan şarkıların sözlerinin, alt yazıda -konuyla tamamen alakasız, çok kötü bir çeviriyle- Türkçeleştirme çabasına ise diyecek laf bulamıyorum..
Djam / Aman Doktor
Senaryo ve Yönetmen: Tony Gatlif
Oyuncular: Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon
Yapım: 2017, Fransa, 97'
6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder