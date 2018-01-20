Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Bu yolda karakterindeki değişimler, yaptıkları seçimleri ve psikolojisi büyük önem taşıyor.
Saf iyi aile çocuğu olan karakterimiz zamanla bir dünya starı olurken bu iyi özelliklerini kaybediyor ve zamanla olaylar karışıyor…
Karakterimizin ismi Enes Batur’dur. Enes babası polis annesi bir hemşire olduğundan sürekli yalnız kalmaktadır. Ailesi tarafından neredeyse hiç ilgi görmez böylece içe kapanık bir çocuk olmaktadır. Babası ona 6 yaşındayken bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. Ortaokul yılları arasında normal çocuklara göre çok daha fazla sivilcesi vardır ve diğer çocuklar tarafından dışlanmaktadır. Bu durum ona küçüklüğünden beri hayal kurmasını sağlamıştır. Her zaman çevresi tarafından sevilen insan olmak istemiştir.
Babası bu işin gelip geçici olduğunu söyler sürekli ve üniversite sınavına çalışması için onu zorlar.
Çevresindeki herkes ona doğru olanın bu olduğunu söyler, üniversite sınavına çalışıp kazanıp bir yerlere gitmenin en hayırlı olduğu söylenir. Enes in büyük bir seçim yapması gerekmektedir. Ya hayallerinin peşinde koşup YouTuber olacak kimsenin gitmediği yoldan gidip farklı bir şeyler başarmak için çabalayacak ya da riske atmayıp Üniversite sınavına çalışacaktır.
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998’te Antalya’da doğmuştur. Türkiye’nin en büyük bireysel YouTube kanalına sahip olan Enes, Uluslararası Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktadır.
2013 yılında kurduğu YouTube kanalı şuanda 5 milyon aboneye ulaşmıştır. Aylık ortalama olarak 110 milyon izlenen YouTube kanlıyla Türkiye’nin en büyük bireysel kanalıdır.
YouTube Abone: 5.215.362
Toplam Görüntüleme 2.300.553.215
Instagram Takipçi 1.666.160"
Filmin mmknmrtb notu ::
Evet sayın seyirciler -ya da vay anasını sayın seyirciler- bütün bu bilgileri ben değil, hem filmlerini, hem de filmin ana karakteri ve her şeyi olan ('Dünya yıldızı' falan değil tabii, biraz fazla abartmışlar.) Enes Batur evladımızı bizlere tanıtan, filmci arkadaşlar veriyor..
Bence bu önemli; zira, yukarıdaki bu tanıtım yazısında karşılaştığınız cümle düşüklükleri, anlatım bozuklukları, filmin bizzat kendisiyle de -az çok- uyum içinde; dolayısıyla, izlemeyi kafasına koyanlar için bu yazıyı okumak, gösterim öncesi, olaya alışmanın iyi bir yolu olarak önerilebilir..
|Görsel yokluğundan, gala görüntüleriyle devam
Neyse, biz işimize bakalım ve başlayalım..
Enes Batur Olayı -dünya çapında olmasa bile- gerçekten de büyük bir başarı öyküsü..
Bu başarıyı, "YouTuber mutubır" diyerek küçümsemenin âlemi yok; böyle bir davranış, dünyadan habersiz olmanın, zamanın ruhunu anlayamamanın veyahut geri kafalılığın bir göstergesi olabilir, sadece..
Heyhat ki -ve beklendiği üzre- bu öykünün iyi yazıldığını, ustaca yönetildiğini ve kusursuzca oynandığını söylemek de mümkün değil tabii..
Kaldı ki o sıraladığım 'iyi' niteliklerin 'vasat'a yaklaşmasını bile, bir başarı olarak değerlendirmeye -ben naçizane- hazırdım..
Neden hazırdım?.
Dikkat, şimdi itiraf geliyor!.
Berbatlıkta birbirleriyle yarışan Çılgın Dersane 3 ve 4'ün, Oğlum Bak Git saçmalığının yönetmeni sayın Kamil Çetin, klişelerle dolu olduğu kadar, kötü de yazılmış bu senaryodan ve Enes Batur'un Youtube arkadaşlarından oluşan -çoğu kabiliyetsiz- oyunculardan falan iyi bir şeyler ortaya çıkarmak için epeyi uğraşmış aslında, hakkını da yememek lâzım..
Bu arkadaşlardan -isimlerini bilemediğim- bazıları çok da fena değildi ama, şöyle söyleyeyim; Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve Kerem Fırtına'dan oluşan 'profesyonel' kadro ne zaman sahne alsa, filmin kalitesi de -adeta- süründüğü yerden kalkıp yükseliyordu..
'Film içinde film' olayı ve gerçek hayatla bu 'olay' içinde anlatılanın birbiriyle uyuşmaması gibi numaralar, ilginç ayrıntılardı belki; lâkin tüm bunlar, Enes Batur Sungurtekin'in YouTube'da paylaştığı video çekimlerinin kalitesini aşmasına ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?'ye, bir sinema filmi estetiği sağlamasına yetmiyor..
Öte yandan bu durum -olaya biraz alâkasız duran- bizlerin sorunu bence; gerçek şu ki, salonları dolduracak Enes Batur hayranları, tam da hayal ettiklerini görüp sinemadan gayet mutlu ayrılacaklar ve çoğu da onun gibi olmak için, bilgisayarlarının başına, kameralarının önüne geçeceklerdir..
Merak buyurmayınız.. son bir çemkirmeyle bitiriyorum..
Belli ki yaş sınırlamasından kaçmak için olsa gerek, ergen yaşantısının 'hayasız' gerçeklerinden tamamen uzak, fazlasıyla tutucu, neredeyse 'cinsiyetsiz' bir sterillikle kotarılma çabası, filmi kupkuru bir içeriğe de mahkum etmiş..
Örnek mi istiyorsunuz?.
1) En sonunda kendini aşkın kollarında bulan; sevdiceğini gördüğünde aklı başından giden Enes, şu kızımızı bir kez olsun, dudağından öpemeyecekse eğer, ne diye oğlanı, "sevgilim, aşkım" diye ortalıkta dolandırıyorsunuz?.
2) Çocuğun yüzüne bir sürü sivilce monte etmeyi biliyorsunuz da, buna bir neden göstermek için bile olsa, bir tanecik -hem de en masumane tarafından- bir mastürbasyon esprisi dahi yapamayacaksanız, ne diye ergen gençlik filmi yapmaya kalkışıyorsunuz?.
Bunlara cevabınız, "Ama Numan ağbi, hayranlarımızın çoğu çocuk ki.. biliyorsun, hani seyirci rekoru, gişe geliri.. kem küm" falansa eğer..
Neyse açtırmayın şimdi şu bayramlık ağzımı!.
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
|Bu bile yukardaki berbat afişten bin kat güzel.
Senaryo: Büşra Nur Karahan, Enver Sülük
Oyuncular: Youtube Cast: Enes Batur, Kafalar, Uras Benlioğlu, Reynmen, Baturay Anar, Başak Karahan, Kaya Giray, FG Muhammet, Burak Göngör& Şeyda Erdoğan, Sude&Berk, Duru Önver, Çağla Demirel, Efecan Koçyiğit
Cast: Ceyda Düveci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına
Yapım: 2018, Türkiye
3 /10
1 yorum:
Çok saçma olmuş güldürmek için saçma espriler eklemişler. Sonu fiyasko! APZURT KOMEDİ ama dalını aşşağılıyor.
Yorum Gönder