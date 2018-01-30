30.01.2018
!f 2018 Reklam Filmi ‘Hayat Var!’ yayında!
!f 2018 Reklam Filmi, vahşi hayata ve fiziksel olarak kendinden daha güçlü yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veren canlıları anlatıyor.
Yaratıcı yönetmenliğini Ayşe Bali, Sezer Üstüngel ve Resul Geniş’in üstlendiği, Rafineri ekibinden Gözde Aldinç Atamer, Seren Toktamış, Şafak Serter, Can Önder ve Hüseyin Sert’in ortaklaşa hayat geçirdiği !f 2018 Reklam Filmi’nin seslendirilmesi oyuncu Rıza Kocaoğlu tarafından yapıldı.
Biletler 2 Şubat’ta biletix’te!
İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde ve CGV Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin biletleri 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle biletix’te ön satışa çıkacak.
Tüm öğrencilere !f bileti 2 TL!
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