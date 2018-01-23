!f İstanbul hayat veren hikâyelerle geliyor!

36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği !f İstanbul, “Phantom Thread”den “Lady Bird”e, “The Disaster Artist”ten “Professor Marston & The Wonder Women”a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına evsahipliği yapacak; yenilenmiş kopyasıyla “Sevmek Zamanı”, Ara Güler’in kayıp filmi “Kahramanın Sonu”, 3D bilimkurgu “Prototype” gibi özel gösterimleriyle de sinefillerin ilgi odağı olacak.
İstanbul eğlence hayatına alternatif !f music etkinlikleri, Müjde Ar ve Tuğrul Eryılmaz’ın !f İstanbul’a özel sohbeti ve hayat verecek etkinlikleriyle çok konuşulacak olan festival, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor, 1-4 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’e uğruyor!
Festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut’un !f 2018’in temasını ve programını tanıttıkları toplantıya, !f İstanbul ana partneri İş Bankası Maximum Kart adına Bireysel Bankacılık ve Pazarlama bölümü Birim Müdürü Seçil Ünlüsoy Taşarkan da konuşmacı olarak katıldı.
Ciliv: “Söyleyecek sözü olan bir program”
Festival direktörü Serra Ciliv, bu yılın temasının “Hayat Var!” olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Dünyada ve Türkiye’de olup bitenlere, bunların sinemaya olan yansımalarına bakarak her yıl film ve etkinlikleriyle söyleyecek sözü olan, dolu bir program ve ruhla karşınıza çıkıyoruz. Değişmeyen şey, hikâyelerin çok sesliliği ve çok renkliliğine, sinemanın hayat veren gücüne olan inancımız. Hayat veren hikâyeler bu yıl bizim için önemli bir tema. İzlediğimiz filmler ve temas ettiğimiz yüzlerce filmciyle yapılan sohbetlerden ortaya ortaya çıktı temamız. Karanlığa rağmen yaratıcılığın olabildiğini, kabalıklara rağmen güzelliğin görülebileceğini, umutsuzluğa rağmen umudun var olabileceğini anlatan hikâyelerle dolu bir programımız var.”
Festivalin genel hissinin en zorlayıcı koşullarda bile ‘hayat’ın var olduğunu hissetmek üzerine kurulu olduğunu söyleyen Ciliv, “Bütün filmlerimizle ve etkinliklerimizde bu yaratıcılığın olasılıklarına işaret etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi, !f² adlı dijital yayın ağımız sayesinde her yıl bir kaç film festivalle aynı anda Turkiye ve komşu bölgelerde kent ortaklarımızın kendi inisiyatifleriyle düzenledikleri noktalarda izleniyor. Bu yıl bir adım daha atıyoruz: Yeni !f², Yeni Film Fonu ile ortaklığımız dahilinde büyüyor; 33 şehir ve 50 noktada aynı anda izlenen !f², Yeni !f² adıyla yıl boyu her ay devam eden bir etkinlik serisine dönüşüyor. Her ayın son Cumartesi günü bütün bu noktalarda aynı anda filmler izlenecek ve yönetmenleriyle yapılan sohbetlere katılım olacak” dedi.
|Professor Marston & The Wonder Women
Turgut: “!f Yeni yepyeni bir bölüm!”
Festival Yardımcı Direktörü Pelin Turgut ise program hakkında detaylar verdi: "Galalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen, Toronto’dan Cannes’a festivallerde en çok ses getiren güncel sinemanın en iyi örneklerini ilk kez Türkiye’de izleyicilere sunuyor. Açılış filmimiz Lady Bird ve kapanış filmimiz The Disaster Artist’in başını çektiği, Daniel Day Lewis’in sinemaya vedası da olan Paul Thomas Anderson'ın son şahaseri “Phantom Thread”in de olduğu Galalar bölümü, sinefilleri heyecanlandıracak isimlerle dolu. Türkiyeli izleyicilere dünya sinemasındaki en yeni eğilimleri tanıtan Uluslararası Keş!f Yarışması bu yıl da yeni seslerle dolu. Jale Arıkan’ın başında olduğu jüride ayrıca oyuncu Alex Sharp ve eleştirmen Eric Hynes yer alıyor. Hollywood dahil film endüstrisinde kadınların daha görünür olma yolunda mücadele verdiği bir yılda, dokuz yarışma filminin beşinin kadın yönetmenler tarafından çekilmiş olması, bizim için ayrıca sevindirici.”
Bu yılın yeniliklerinin başında, !f Yeni adlı bölümün geldiğini de söyleyen Turgut, “Türkiye sinemasında gördüğümüz gelişmelere, çekilen film sayısındaki artışa, ve Türkiye diasporasının giderek daha görünür olmasını görmemezlikten gelmek istemedik. Son bir yıl içinde Türkiye içinde veya Türkiye hakkında çekilen filmleri bir araya getirdiğimiz !f Yeni yepyeni bir bölüm. Bu bölümdeki filmler !f İstanbul İzleyici Ödülü için yarışacak ve kazanan filme CGV Arthouse sinemalarında vizyon şansı verilecek olmasının bu filmleri daha geniş izleyici kitlesine de taşıyabileceğini umuyoruz.”
|Phantom Thread
!f’li günler 15 Şubat’ta başlıyor!
15-25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da, 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek !f İstanbul, bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music filmleri ve etkinlikleriyle müzik tutkunlarının odağı olacak, ‘sinema kulübü’ Yeni !f ² ile de 33 şehre ve 50 farklı noktaya !f filmlerini götürecek.
İstanbul sinemaları ve mekânları
!f İstanbul’un sinema salonları: İstanbul durağında, Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum Budak & CKM ve Cinemaximum Akasya; Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de de Cinemaximum Konak Pier sinemaları olacak. Festivalin etkinlik mekânları ise bomontiada, Babylon, A Corner in the World X bomontiada ALT ve Soho House İstanbul olacak!
Biletler biletix’te!
İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde ve CGV Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin biletleri 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle biletix’te ön satışa çıkacak.
Tüm öğrencilere !f bileti 2 TL!
!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartına ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.
Ayrıntılı bilgi için..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder