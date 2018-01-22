!f İstanbul posteri açıklandı!

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde 15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
’nin posteri belli oldu.
Bu yıl "Hayat Var!" temasıyla yola çıkacak festival, Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği karanlık zamanlara rağmen hayatın farklı renkler, sesler ve hikâyelerle var olduğunu gösteren, kanıtlayan bakışların ve hayatların peşine düşüyor ve izleyicileri filmlerde, müzik etkinliklerinde ve sohbetlerde bir araya getirip ilham vermeye devam ediyor.
!f İstanbul'un 2018 programı ise yarın yapılacak basın toplantısı ile açıklanıyor.
Festival programı, yarın 10:30'dan itibaren ifistanbul.com'da yayında olacak.
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