!f İstanbul'da yarışacak filmler belli oldu!

|Ava
Genç kadın yönetmenleri keşfedin!
Uluslararası Keş!f Yarışması bu yıl da genç ve başarılı kadın yönetmenlerin varlığıyla dikkat çekiyor.
Shevaun Mizrahi’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünden Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan, Türkiye ve ABD ortak yapımı şiirsel ve hipnotize edici filmi “Distant Constellation / Uzak Evren”; İranlı Sadaf Foroughi’nin Toronto’dan FIPRESCI Ödülü ve Onur Mansiyonu kazanan ilk uzunu “Ava”; kısalarıyla pek çok ödül toplamış Alman sanatçı ve yönetmen Helena Wittmann’ın Venedik’te yarışan ilk uzunu “Drift / Sürüklenme”, Güney Afrikalı Jenna Cato Bass’ın çılgın bir yolculuğu konu alan ikinci uzunu “High Fantasy / Aşkın Fantezi”; Gürcistanlı Ana Urushadze’nin Saraybosna’da En İyi Film seçilen ve Cineuropa Ödülü’nü kazanan, Locarno’dan ise En İyi İlk Uzun Film ve Genç Jüri ödüllerini alan ilk uzunu “Scary Mother / Korkunç Anne” ve İsveçli Rojda Şekersöz’ün Duhok’tan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin yanı sıra, Göteborg’dan Angelo ve Seyirci ödüllerini, Norveç’ten de FIPRESCI Ödülü’nü kazanan “Beyond Dreams / Rüyaların Ötesinde”, seyirciyi geleceğin yaratıcı kadın yönetmenleriyle tanıştırıyor.
|Beyond Dreams
Brezilya’dan Portekiz’e yönetmen keşfi
Brezilyalı João Dumans ve Affonso Uchoa ikilisinin Rotterdam ve San Sebastián‘da yarışan ilk uzun kurmacaları “Araby / Arap”; Bertrand Mandico’nun festivallerin en çok konuşulan filmlerinden birine imza attığı, Jean Genet’ye selam çakan kurmacası “Les garçons sauvages / Vahşi Oğlanlar” ve Portekizli Pedro Pinho’nun Cannes’ın Yönetmenlerin 15 Günü bölümünden FIPRESCI Ödülü dahil pek çok festivalden ödüllerle dönen ikinci uzunu “The Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası”, Uluslararası Keş!f Yarışması’nın merakla beklenen diğer filmleri.
|High Fantasy
Biletler 2 Şubat’ta!
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 18 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle ön satışa çıkacak.
!f ile arkadaş olun!
Sosyal medyada en çok takip edilen festival olan !f İstanbul ile ilgili güncel bilgileri festivalin Facebook, Twitter ve Instagram, Snapchat ve Periscope hesaplarından izleyebilirsiniz. !f İstanbul’u sosyal medyada @ifistanbul adresiyle takip edebilir, paylaşımlarınızı #if2018, #HayatVar, #ifteizledim ve #ifmaximumda etiketiyle yaparak sohbete katılabilirsiniz.
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