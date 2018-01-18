!f İstanbul’u 'Lady Bird / Uğur Böceği' açıyor!

Bağımsız sinemanın kraliçesi Greta Gerwig’in yönettiği, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü, eleştirmenlerce Yılın Filmi seçilen Lady Bird / Uğur Böceği, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’un Açılış Gecesi’nde seyirciyle buluşacak.
Dünyanın önde gelen film eleştiri sitelerinden Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” unvanına da ulaşan film, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor.
Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyeceğimiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı Lady Bird / Uğur Böceği, kendisine “Lady Bird” lakabını takmış, ergenlik çağındaki Christine ile annesinin arasındaki çalkantılı bağı, mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor.
Film, Noah Baumbauch'ın yönettiği Frances Ha'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Greta Gerwig’in, 2008’de Joe Swanberg ile birlikte yönettiği ve oynadığı “Nights and Weekends”ten yıllar sonraki ilk yönetmenlik denemesi..
Eleştirmenlerce Yılın Filmi!
Indiewire’ın “Büyümeye dair yazılmış, rahatsız edici olduğu kadar samimi ve dokunaklı mektuplardan biri” yorumuyla karşıladığı, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” ifadesiyle yücelttiği ve 100 tam puanla karşılayan Variety’nin ise “Samimiyeti ve gerçekçiliğiyle nadir bulunan ve gerçek bir sürpriz” sözleriyle övdüğü film, 100’den fazla adaylığıyla yılın en çok konuşulan bağımsızların başında geliyor.
Prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre’lerde Müzikal Komedi dalında aldığı En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle ışıldayan “Lady Bird”, New York, Chicago, Indiana, Vancouver film eleştirmenleri birliklerince “Yılın Filmi”, Kadın Film Eleştirmenleri Birliği tarafından da “Yılın En İyi Kadın Filmi” seçildi.
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