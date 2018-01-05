5.01.2018

Gazi​ ​Sansoy : Dönemler​​ ​


Eyüp'te Kar 2009, 134x200cm
Gazi​ ​Sansoy​,​ ​Osmanlı​ ​İmparatorluğu’nun​ ​son​ ​dönemlerinde​ ​siyasi​ ​hiciv​ ​alanında​ ​ün​ ​salmış isimlerin​ ​olduğu​ ​köklü​ ​bir​ ​aileden​ ​geliyor.​ ​
Eleştirel​ ​resim​ ​dilinin​ ​oluşmasında​ ​muhalif dedelerinden​ ​esinlenen​ ​Sansoy,​ ​çalışmalarında​ ​Osmanlı​ ​kültürel​ ​mirasına​ ​olduğu​ ​kadar​ ​Batı Avrupa​ ​medeniyetine​ ​ve​ ​görsel​ ​sanatına​ ​yönelik​ ​eleştirel​ ​yaklaşımıyla​ ​dikkat​ ​çekiyor.

Sanatçı,​ ​çok​ ​katmanlı​ ​resim​ ​çalışmalarında​ ​Doğu​ ​ile​ ​Batı’nın​ ​sosyokültürel​ ​farklılıklarını,​ ​iki medeniyetin​ ​geçmişi​ ​ve​ ​bugününü​ ​izleyiciye​ ​yenilikçi​ ​ve​ ​muzip​ ​bir​ ​dille​ ​sunuyor.

11​ ​Ocak​ ​-​ ​16​ ​Şubat​​ ​tarihleri​ ​arasında​ ​​Anna​ ​Laudel​ ​Contemporary​’de​ ​gerçekleşecek Dönemler​​ ​isimli​ ​sergi,​ ​Gazi​ ​Sansoy’un​ ​son​ ​10​ ​yılda​ ​ürettiği​ ​işlerini,​ ​5​ ​farklı​ ​başlık​ ​altında bir​ ​araya​ ​getiriyor.

“Çıplak​ ​ve​ ​Örtülü​ ​Öyküler​ ​/​ ​Arabex”​,​ ​sanatçının​ ​2008-2010​​ ​​döneminde​ ​ürettiği​ ​ve​ ​genel olarak​ ​kendi​ ​çektiği​ ​fotoğrafları​ ​veya​ ​farklı​ ​medya​ ​kanallarında​ ​gördüğü​ ​imgeleri,​ ​kendine özgü​ ​bir​ ​teknik​ ​ve​ ​üslupla​ ​anlattığı​ ​işlerini​ ​içeriyor.​ ​​

Kutsal Süt  2017, 98x107cm, tuval üzerine yağlıboya

“Biz​ ​Kimiz?”​​ ​serisinde​ ​2010’dan​ ​itibaren üzerinde​ ​çalıştığı,​ ​Osmanlı​ ​minyatür​ ​sanatının​ ​son​ ​büyük​ ​temsilcisi​ ​kabul​ ​edilen​ ​Levni’nin minyatürleri​ ​ile​ ​güncel​ ​insan​ ​imgelerini​ ​harmanlayan​ ​Sansoy,​ ​eş​ ​zamanlı​ ​olarak​ ​ürettiği “Yüzsüzler”​ ​​serisinde​ ​Rönesans​ ​sonrası​ ​Batı​ ​Avrupa​ ​resim​ ​geleneğinden​ ​esinlenerek,​ ​bu eserleri​ ​günümüzün​ ​tanıdık​ ​imgeleriyle​ ​buluşturarak,​ ​güncel​ ​bir​ ​bakış​ ​açısıyla​ ​sunuyor.

“Kutsal​ ​Süt”​ ​​serisi​​ ​​sanatçının​ ​2015-2017​ ​arasında​ ​ürettiği​ ​yeni​ ​çalışmalarını​ ​içeriyor.​ ​Son olarak​ ​​“Dün,​ ​bugün,​ ​yarın,​ ​İstanbul,​ ​Dervişler”​ ​​ise​ ​sanatçının​ ​aile​ ​geçmişine​ ​gönderme yaptığı​ ​çalışmalarından​ ​oluşuyor.


Sev Beni 2016-2017, 109x128cm, tuval üzeri yağlıboya


Resimlerinde​ ​güncel​ ​siyasi​ ​temaları​ ​hicvederken,​ ​aynı​ ​zamanda​ ​Doğu​ ​ve​ ​Batı’nın​ ​geleneksel resim​ ​tekniklerine​ ​yaptığı​ ​absürt​ ​müdahalelerle​ ​izleyiciyi​ ​hem​ ​düşünmeye​ ​hem​ ​de​ ​sanat tarihini​ ​yeniden​ ​değerlendirmeye​ ​teşvik​ ​eden​ ​Sansoy,​ ​günümüz​ ​resim​ ​sanatının​ ​öne​ ​çıkan sanatçılarından.

Sergiye​ ​aynı​ ​zamanda​ ​fotoğrafçı,​ ​video​ ​sanatçısı​ ​ve​ ​besteci​ ​​Balamir​ ​Nazlıca​’nın “Unconcealment”​​ ​adını​ ​verdiği​ ​kısa​ ​film​ ​serisi​ ​kapsamında​ ​çekeceği​ ​Gazi​ ​Sansoy’un sanatını​ ​icra​ ​edişini​ ​konu​ ​alan​ ​kısa​ ​filmi​ ​eşlik​ ​edecek.​


Gazi​ ​Sansoy


​Sansoy’un​ ​stüdyosunda​ ​gerçekleşecek çekimde​ ​Nazlıca,​ ​sanatçıya​ ​müdahale​ ​etmeden,​ ​onun​ ​psikolojisine​ ​odaklanarak,​ ​çalışırken nasıl​ ​bir​ ​ruh​ ​haline​ ​büründüğünü​ ​izleyicilere​ ​sunacak.​ ​
Yönetmenliğini​ ​Nazlıca’nın​ ​üstlendiği “Unconcealment”​ ​serisi,​ ​güncel​ ​sanatçıların​ ​çalışırken​ ​girdikleri​ ​büyülü​ ​dünyayı​ ​yakalamayı amaçlıyor.

“Dönemler”​​ ​​11​ ​Ocak​ ​-​ ​16​ ​Şubat​ ​2018​​ ​​tarihleri​ ​arasında​ ​​Anna​ ​Laudel​ ​Contemporary​’de görülebilir.

 Adres:​ ​​Bankalar​ ​Caddesi​ ​10​ ​Karaköy,​ ​Beyoğlu​ ​34421​ ​İstanbul




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder