Gazi​ ​Sansoy : Dönemler​​ ​

|Eyüp'te Kar 2009, 134x200cm
Eleştirel resim dilinin oluşmasında muhalif dedelerinden esinlenen Sansoy, çalışmalarında Osmanlı kültürel mirasına olduğu kadar Batı Avrupa medeniyetine ve görsel sanatına yönelik eleştirel yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Sanatçı, çok katmanlı resim çalışmalarında Doğu ile Batı’nın sosyokültürel farklılıklarını, iki medeniyetin geçmişi ve bugününü izleyiciye yenilikçi ve muzip bir dille sunuyor.
11 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de gerçekleşecek Dönemler isimli sergi, Gazi Sansoy’un son 10 yılda ürettiği işlerini, 5 farklı başlık altında bir araya getiriyor.
“Çıplak ve Örtülü Öyküler / Arabex”, sanatçının 2008-2010 döneminde ürettiği ve genel olarak kendi çektiği fotoğrafları veya farklı medya kanallarında gördüğü imgeleri, kendine özgü bir teknik ve üslupla anlattığı işlerini içeriyor.
|Kutsal Süt 2017, 98x107cm, tuval üzerine yağlıboya
“Biz Kimiz?” serisinde 2010’dan itibaren üzerinde çalıştığı, Osmanlı minyatür sanatının son büyük temsilcisi kabul edilen Levni’nin minyatürleri ile güncel insan imgelerini harmanlayan Sansoy, eş zamanlı olarak ürettiği “Yüzsüzler” serisinde Rönesans sonrası Batı Avrupa resim geleneğinden esinlenerek, bu eserleri günümüzün tanıdık imgeleriyle buluşturarak, güncel bir bakış açısıyla sunuyor.
“Kutsal Süt” serisi sanatçının 2015-2017 arasında ürettiği yeni çalışmalarını içeriyor. Son olarak “Dün, bugün, yarın, İstanbul, Dervişler” ise sanatçının aile geçmişine gönderme yaptığı çalışmalarından oluşuyor.
|Sev Beni 2016-2017, 109x128cm, tuval üzeri yağlıboya
Resimlerinde güncel siyasi temaları hicvederken, aynı zamanda Doğu ve Batı’nın geleneksel resim tekniklerine yaptığı absürt müdahalelerle izleyiciyi hem düşünmeye hem de sanat tarihini yeniden değerlendirmeye teşvik eden Sansoy, günümüz resim sanatının öne çıkan sanatçılarından.
Sergiye aynı zamanda fotoğrafçı, video sanatçısı ve besteci Balamir Nazlıca’nın “Unconcealment” adını verdiği kısa film serisi kapsamında çekeceği Gazi Sansoy’un sanatını icra edişini konu alan kısa filmi eşlik edecek.
|Gazi Sansoy
Sansoy’un stüdyosunda gerçekleşecek çekimde Nazlıca, sanatçıya müdahale etmeden, onun psikolojisine odaklanarak, çalışırken nasıl bir ruh haline büründüğünü izleyicilere sunacak.
Yönetmenliğini Nazlıca’nın üstlendiği “Unconcealment” serisi, güncel sanatçıların çalışırken girdikleri büyülü dünyayı yakalamayı amaçlıyor.
“Dönemler” 11 Ocak - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de görülebilir.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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