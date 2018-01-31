'Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum' filme uyarlanıyor!

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum’u Netflix için filme uyarlıyor!
hep kitap’ın 2016’da okurlarla buluşturduğu Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum / I’m Thinking of Ending Things, ödüllü yazar Iain Reid’in ilk romanı.
Her adımda okurların soluğunu kesen bu muhteşem psikolojik gerilim romanı, şimdi Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman imzasıyla filme uyarlanıyor.
Charlie Kaufman’ın uyarlayacağı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, Netflix yapımı olarak hayata geçirilecek.
Sakin bir yolculuk gibi başlayan Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, ilişkiler hakkında düşündürür ve insan psikolojisinin derinliklerinde dolanırken yalnızlığın hangi boyutlara varabileceğini anlatıyor.
|Iain Reid
Yapımcılığını Charlie Kaufman ile birlikte Anthony Bregman ve Stefanie Azpiazu’nun (Likely Story Productions) üstleneceği filmde yazar Iain Reid de ortak yapımcı olacak.
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