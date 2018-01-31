31.01.2018

'Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum' filme uyarlanıyor!


Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman, NPR 2016 Yılın En İyi Kitabı Ödülü’nü kazanan yüksek dozlu psikolojik gerilim romanı Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum’u Netflix için filme uyarlıyor!

hep kitap’ın 2016’da okurlarla buluşturduğu Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum / I’m Thinking of Ending Things, ödüllü yazar Iain Reid’in ilk romanı.

Her adımda okurların soluğunu kesen bu muhteşem psikolojik gerilim romanı, şimdi Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman imzasıyla filme uyarlanıyor.

Charlie Kaufman’ın uyarlayacağı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, Netflix yapımı olarak hayata geçirilecek.
Sakin bir yolculuk gibi başlayan Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, ilişkiler hakkında düşündürür ve insan psikolojisinin derinliklerinde dolanırken yalnızlığın hangi boyutlara varabileceğini anlatıyor.


Iain Reid
Netflix film grubunun başkanı Scott Stuber yaptığı açıklamada; Charlie Kaufman’ın, kendine has hikâyeleri evrensel bir dille anlatma konusunda benzersiz bir yeteneği olduğuna değinerek, tüyler ürperten bu gerilim filmini tüm dünyayla paylaşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Yapımcılığını Charlie Kaufman ile birlikte Anthony Bregman ve Stefanie Azpiazu’nun (Likely Story Productions) üstleneceği filmde yazar Iain Reid de ortak yapımcı olacak.

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