İstanbul Modern Sinema'da Ümit Ünal'la buluşma!

İstanbul Modern Sinema, bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Yönetmenlerle Buluşma programında Türkiye’nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenleri konuk etmeye devam ediyor.
Buluşma dizisinin bu yılki konuğu, yönetmenliğinden önce sinemaya Yeşilçam döneminde giren, 1980’lere damgasını vurmuş önemli filmlerin senaryosunu yazan Ümit Ünal.
Ünal'ın bu dönem öne çıkan senaryoları arasında; ilki 1986 Milliyet Gazetesi Senaryo Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan ve Halit Refiğ tarafından filme çekilen Teyzem (1986) olmak üzere, Atıf Yılmaz’ın Hayallerim, Aşkım ve Sen (1987) ve Tunç Başaran’ın Piano Piano Bacaksız’ı (1989) gibi filmleri sayabiliriz.
Ümit Ünal yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği ilk film 9’u (2001) dijital çekti.
9, tıpkı sonrasında çekeceği Ara (2008) ve Nar (2011) gibi, tek mekânda geçen ve psikolojik gerilime varan karakter odaklı bir dramdı.
Küçük bütçelerle, edebiyatı sinemadan ayırarak, yeni yollarla klasik dramatik anlatı unsurlarını kıran Ümit Ünal, hikayelerinde “medyalararası” ilişkiyle, metafiziksel gerilimle ilgileniyor.
Kendi yaşamından öğelere yer verse de, nihayetinde toplumsal ve kültürel düzlemdeki yırtılmalara, boşluklara bakan bir sinemacı.
Hasan Ali Toptaş'ın romanından uyarladığı Gölgesizler (2008), girdikleri labirentte kaybolan karakterleri anlatırken korku-gerilim Ses (2010), dokunaklı bir anne-kız ilişkisi üzerine bir tür filmi.
Yönetmenin son filmi ise Demet Evgar’ın başrolünde oynadığı, mutfakta geçen kara komedi Sofra Sırları (2018).
Yönetmenlerle Buluşma programı dahilinde Ümit Ünal’ın filmografisinden seçilmiş film gösterimleri, sinema yazarlarının sunumları ve oyuncu ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşiyor.
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ÜMİT ÜNAL VE DEMET EVGAR İLE SÖYLEŞİ
8 Şubat Perşembe, 19.00
Moderatör: Müge Turan, Sinema yazarı
Program kapsamında Ümit Ünal'ın sineması, yönetmenliği ve senaryo yazarlığı üzerine, yönetmenin son filmi Sofra Sırları’nın da ele alındığı bir söyleşi düzenleniyor.
Bilet ve detaylı bilgi için tıklayınız
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