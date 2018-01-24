'Kelebekler' Rotterdam Film Festivali’nde!

Kelebekler, Avrupa prömiyerini, Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri olan Rotterdam Film Festivali’nde yapıyor!
Kelebekler, 24 Ocak – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında Avrupa’da ilk kez seyirciyle buluşacak.
Çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, “Kelebekler” ile başarı grafiğini yukarıya taşımaya devam ediyor.
Üst üste iki projesiyle, dünyanın en önemli beş festivali arasında gösterilen Sundance Film Festivali’ne seçilerek büyük bir başarıya imza atan Karaçelik; “Kelebekler”in dünya prömiyerini ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarıştığı Sundance Film Festivali 2018’de gerçekleştirecek.
“Kelebekler”in Avrupa prömiyeri ise dünya prömiyerinin hemen ardından, 30 Ocak 2018, Salı günü 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapılacak.
Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği film; Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri olan Rotterdam Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.
|Tolga Karaçelik
Birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.
Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in üstlendiği “Kelebekler”in Mart 2018’de vizyona girmesi bekleniyor.
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