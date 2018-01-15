15.01.2018
La Cordillera / Zirve / The Summit
La Cordillera / Zirve / The Summit, Arjantin’in en önemli oyuncularından Ricardo Darin'in başroldeki güçlü performansıyla Toronto’dan ve katıldığı festivallerden izleyicilerden tam not aldı.
Paulina Garcia ve Christian Slater gibi önemli isimlerin de yer aldığı, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış Bölümü’nde yapan Zirve, Cannes, San Sebastian ve Locarno Film Festivalleri gibi dünyanın saygın festivallerinden sayısız ödül kazanan genç yönetmen Santiago Mitre imzası taşıyor.
Arjantin'de Warner Bros'un çıkardığı film, 350 kopya ile ülkede en geniş gösterime giren film olarak tarihe geçti.
EL CLAN ve RELATOS SALVAJES filmlerinin yapımcılarından düşmeyen temposuyla muhteşem bir gerilim filmi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Siz bakmayın sevgili sinemacı arkadaşların az önceki güzellemelerine, onların işi bu, elbette övecekler filmlerini; kimse, "Benim ayranım ekşi." demez, "Sen ayrandan anlamıyorsun efendi!" der..
Aslında sadece bunun üzerine gidilse, belki de başarılı olabilecek La Cordillera, ne lâyıkıyla bir 'politik gerilim' olabiliyor; ne de 'başkanın bunalımlı kızı, babasına karşı' numarasıyla daldığı 'psikolojik gerilim' sularında kulaç atabiliyor..
Ve son tahlilde film; 'Şili’nin nefes kesen And Dağları'ndan, harika kış manzaraları ve izlediğimiz filmleri yüzünden, kendisini neredeyse Arjantinli uzak akrabamız gibi gördüğümüz aktör Ricardo Darín'in performansıyla, ancak vasat bir düzeye gelebiliyor..
5 /10
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