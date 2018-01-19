L'insulte / Hakaret / The Insult

Hakaret, Lübnan’da yaşayan ve farklı toplumsal sınıflara ait iki insanın, basit bir sorunu inatları uğruna nasıl karmaşık ve çözümsüz bir hale getirdiğini anlatan, yüksek temposu ile dikkat çeken çarpıcı bir film.
Araba tamircisi Tony’nin hamile eşi Shirine’le sade bir hayatı vardır.
Sokaklarındaki altyapı çalışmalarından, Lübnan’a göç etmiş, yakınlardaki bir mülteci kampında yaşayan, Filistinli ustabaşı Yasser’in şirketi sorumludur.
Yasser, Tony’nin balkonundaki giderin akıttığını fark edip tamir etmek ister.
Ancak Tony onu evine almamakta kararlıdır.
Yasser dışarıdan da olsa gideri onarır.
İlk anlaşmazlıkları bu olay üzerine çıkan ikili arasında git gide büyüyen gerilim, Tony’nin Yasser’e kurduğu bir cümle ile çok farklı bir noktaya taşınır.
Aralarındaki bu husumet önce mahkemeye, sonrasında politikacıların da dahil olduğu bir kamuoyu davasına döner.
İki taraf da sonuna kadar hakkını savunurken, geçmişin yaraları da tekrar açılacaktır.
Filmin mmknmrtb notu ::
Lübnanlı yönetmen Ziad Doueiri, bundan önceki filmi The Attack (2012)'da da bir örneğini izlettiği gibi, 'acıların coğrafyası' Orta Doğu'nun sosyo-politik hallerine, bu kez ülkesi Lübnan özelinde bakarken; kendi 'sinemasal' ustalığını çok çarpıcı bir biçimde geliştirdiğini de görüyoruz..
Her kilometrekaresinde ayrı bir acının, farklı bir vahşetin çığlıklarının duyulduğu bu lanetli topraklarda onlarca yıldır sadece Filistin Sorunu'nundan bahsedilmesine, yalnızca Filistin halkının acısından söz edilmesine, diğerlerinin ise görmezden gelinerek unutturulmasına yönelik itiraz, filmin en çarpıcı unsuruydu bence; ki bunu sadece, filmin bir kahramanının 'taraflı' görüşü gibi değerlendirmek de yanıltıcı olabilir..
Tam tersi de mümkün olabilir belki ama burada anlatılmak istenen gerçek; ilk bakışta 'lokal' ve önemsiz gibi görünen problemlerin nedeninin, genel ve de mühim bir sorunun varlığından kaynaklandığıdır..
Elbette, bu gerçeği alevlendiren şeylerin başında, uğranılan haksızlıklar ve onu takip eden ayrımcılıklar gelmekte; 'milli ve dini şovenizm' ise tüm bunları körüklemek üzere, hemen hazırda beklemektedir..
Öte yandan -belli ki bölgenin gerçeklerinden habersiz birileri tarafından- hep gündeme getirilen, 'bir türlü birleşmemeleri, ortak hareket etmemeleri' eleştirisi, konuştukları dilden başka müşterek hiçbir şeyleri kalmamış Araplar için, abesle iştigalin ta kendisidir..
L'insulte / Hakaret / The Insult
Yönetmen: Ziad Doueiri
Senaryo: Ziad Doueiri, Joelle Touma
Oyuncular: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud, Rita Hayek
Yapım: 2017, Lübnan | Belçika | Kıbrıs | Fransa | ABD, 112'
8 /10
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