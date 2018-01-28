Maze Runner: The Death Cure / Labirent: Son İsyan

Kendilerini Glade'de bulmadan önce kim oldukları hakkında hiçbir şey hatırlamıyorlardı, her şey gizem doluydu ve labirentin devasa duvarlarından kaçmak tek amaçları olmuştu.
Labirent: Son İsyan’da amaçlarını gerçekleştirmişlerdir; fakat dış dünyanın da içerisi kadar korkutucu olduğunu keşfediyorlar.
Gladerlar kendi gerçeklerinin kabusuna kapılırlar.
Teresa'nın arkadaşlarına ihanet ettiği Alev Deneyleri olaylarından bu yana zaman geçti ve Minho (Ki-Hong Lee) belirsiz örgüt WCKD tarafından ele geçirildi.
Film ilerlediğinde Gladerlar, arkadaşlarını kurtarmak için özenle hazırlanmış bir planla, artık kaçmak yerine savaşmaya hazırlanıyorlar.
"Bu WCKD dünyası" diyor Ball. "Son şehir ayakta kaldı. WCKD, etrafında aynı labirent duvarlarını inşa etti, sadece Flare virüsünden kurtulmaya çalışan bu temel grubu korumak için şehri çevreledi. Güvenlik ve çare arıyorlar, ne olursa olsun."
Yani Son İsyan’da halkanın içindeyiz. Labirent’te Gladerlar hapishanelerinden kaçmaya çalışıyorlardı, şimdi WCKD'nin fikirlerine girmeye çalışıyorlar.
"Esasen bu kez bir soyguncu filmi."
Ball, orijinal Labirent ile ilk film yönetmenliğini yapmıştı.
Ve en başından beri, bu üçlemenin her birisini, kıyamet sonrasının farklı vizyonlarını sunmak için planladı.
Labirent, bizlere labirentin çürüyen beton duvarları ile çevrili yeşillikler sundu; Labirent: Alev Deneyleri, bize geniş, çılgın çöller verdi.
Labirent: Son İsyan’da yine tamamen farklı bir estetik ve renk paletinin tadını çıkartıyoruz..
"Bilim kurgu, karanlık film" diye açıklıyor Ball.
"Bu filmlerin her birinin farklı bir görünüm ve his sunuşu, ancak hepsinin aynı evrene bağlanıyor oluşunun fikrini çok seviyorum" diyor.
Dylan O'Brien, "Bu karakterle buluştuğumuzda, ilk kez bu filmde geçişi görüyoruz" diyor. "Bu, Thomas'ın deneyimli ve biraz daha olgun olarak ilk gördüğünüz zamandır. WCKD'yi bir kerede ve herkes için bitirmeyi amaç ediniyor.’’ Diyor.
Kaya Scodelario, çekimde bir duraklama sırasında, bu Teresa'nın da kurtuluşuyla ilgiliydi diyor.
"Bu, kendisini kurtarmak ve kararlarını anlamaya çalışmasıdır" diye açıklıyor.
"Sadece Thomas için değil, kendisi için de."
"İlk film, bu çocuklar için ilk kez evden ayrılmaktı" diyor Ball.
"İkincisi, üniversiteye gitmeleri gibiydi. Kendi başınasın ama kim olduğunu henüz bilmiyorsun. Ve üçüncü filmde, gerçekten iyiye ve kötüye daha olgun bakmakla ilgili. Sanırım bu filmde, "Vay be, belki de Teresa'nın yaptığı şeyleri kabul etmiyoruz ama, neden yaptığını görebiliyoruz" diyeceksiniz."
Scodelario, "Haklı olduğunu düşündüğü şeyleri yapmayı seçmesini gerçekten takdir ediyorum," diyor.
"İyi olana inanıyor ve buna ihtiyacımız var. Bu farka diğer karakterlerde de ihtiyacımız var. Thomas, her şeye içgüdüsel yaklaşıyor ve olaylar ona spontane geliyor. Geleceği görebilen biri oluşu da hoşuma gidiyor ve onun yolu bu yönde."
Maze Runner: The Death Cure / Labirent: Son İsyan
Yönetmen: Wes Ball
Senaryo: T.S. Nowlin, James Dashner (uyarlanan roman)
Oyuncular: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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