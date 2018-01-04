'mmknmrtb 2017'nin Kısa Analizi

Özgün eleştirilerle güçlendirilmiş, sinema ağırlıklı bir kültür ve sanat sitesi özelliği taşıyan güzide blogunuzun 2017 yılı içerik muhasebesini yaptığımızda görüyoruz ki yıl boyunca toplam 485 yazı girilmiş (geçen yıl bu sayı 512 idi, sanırım yaşlanıyorum!).
52 adetle en çok yazıyı, Ekim ayında; en az yazıyı da 28 adetle, Ağustos ayında girmişiz..
2017 yılı içinde -her biri on binlerce kez tıklanmış- en çok okunan 10 yazıyı belirlediğimizde ise gördük ki; 8 adet yazıyla ağırlık yine sinema kategorisinde..
İlk defa geçen yılki analizde karşılaştığımız bir sonuç olarak; sinema dışından yazıların, bu yıl da en çok okunanlar arasına girmesini memnuniyetle karşılıyoruz..
Tiyatro Şenay: Patron başlığıyla yayınladığımız bir tiyatro haberinin, 2017'nin en çok okunan yazıları arasında birinci olması, mütevelli heyetimizi de şaşırttı doğrusu..
Tabii en şaşırtıcı sonuç ise listenin altıncı sırasına yerleşen bir 'mimarlık' haberiydi;
RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018 başlıklı bu yazının başarısı, geçen yılın sürprizi olarak, birinci sıradan listeye giren bir 'fotograf sergisi' haberini bize hatırlattı..
Öte yandan, mimarlığın -sanat dalı açısından bakıldığında- fotograf sanatına nazaran çok daha enteresan bir sonuç oluşturduğu da hiç kuşkusuz..
İşte.. 2017 yılında en çok okunan yazılardan oluşan o sıralı ve seksi liste ::
1) Tiyatro Şenay: Patron
2) Örümcek Adam: Eve Dönüş
3) Damat Takımı
4) 'Maymunlar Cehennemi: Savaş' 14 Temmuz'da başlıyor!
5) 'The Dark Tower / Kara Kule' 4 Ağustos’ta vizyonda!
6) RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018
7) Science Fiction Volume One: The Osiris Child / Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı
8) Valerian and The City of A Thousand Planets / Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
9) Güldür Güldür ekibinden : Cici Babam
10) 'Bölük' 20 Ekim’de vizyonda
Son olarak, bu 'kısa analiz'i epeyi uzatacak olan, 'genel sayımlama' sonuçlarını da şuracığa bırakıveriyoruz ::
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Efenim.. Seneye görüşmek üzere, hepinize -mümkünse eğer- güzel bir yeni yıl dileriz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
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