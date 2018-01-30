Boşanma işlemlerini başlatmadan çok önce hayatlarına birileri giren ikili, yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızdır; ta ki tartışmalarından birine kulak misafiri olan 12 yaşındaki oğulları Alyosha ortadan kayboluncaya kadar.
Günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev, şiddetle, kavgayla ve sevgisizlikle yoğrulmuş, hayalleri yıkılınca ağlamayı bile unutmuş Rus toplumunun portresini çiziyor bu filminde.
Sevgisiz, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nün sahibi oldu ve Rusya’nın Oscar adayı seçildi.
Nelyubov / Loveless / Sevgisiz, 26 Ocak'ta gösterime girdi!
Filmin mmknmrtb notu ::
Bundan önce yaptığı filmleri Leviafan ve Elena ile hafızamıza, 'mükemmel' notuyla birlikte kaydedilen, günümüz Rus sinemasının -soyadını telaffuz etmemeyi tercih ettiğim- en mühim yönetmeninden, aile olamadığı gibi asla çocuk sahibi de olmaması gereken 'sevgiden nasipsiz' insanlar üzerine, ağırlığı ve acısı okkalı bir drama..
Elbette sadece Rusya'yı değil, hızla 'globalleşen' tüm dünyayı ilgilendiren, sosyal ve psiko-sosyal meselelerin en derininde dolaşıp, tespitlerini de en estetik bir biçimde anlatabilen Andrey Zvyagintsev, bırakın birbirlerine, kendileri vasıtasıyla dünyaya gelmek zorunda kalmış 'zavallı' oğullarına bile sevgi duymayan 'sözde' anne ve babayı bize tanıtırken, aslında şunları söylemek istiyor gibidir: Sevgi, öğrenilen, öğrenilebilen, sonradan edinilebilen bir duygudur; annesi/babası tarafından sevilmeyen bir annenin/babanın, kendi çocuğuna şefkat göstermesi, gösterebilmesi çok ama çok zordur; hele ki bizzat kendisinden, ailesinden ve çevresinden nefret edenden sevgi ummak, imkânsızla eş değerdir..
Sevgiyi / Mutluluğu bir başkasında arayan, olmazsa bir diğerinde yakalamaya çalışan; ama sevgiyi, kullanmak üzere ısmarlayabileceği herhangi bir eşya gibi görüp de içselleştiremeyen bir insanın bu debelenmesi tamamen boşa gidecek bir çabadır; zaten, girip de bir türlü çıkamadığı bu fasit daireyi hissetmesi pek de uzun sürmeyecektir..
Nelyubov / Loveless / Sevgisiz
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
Senaryo: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Oyuncular: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Vladimir Vdovichenkov
Yapım: 2017, Rusya / Fransa / Belçika / Almanya, 127'
8 /10
1 yorum:
Çok etkilendim... konu çerçevesindeki cümleleriniz takdire şayan.. kendi çevremde hep söylemişimdir, "ana-baba olma ehliyeti verilmeli insanlara!"
Listeme ekledim ama bekleyecek bir film değil, umarım internette bulabilirim. Teşekkürler tanıtımınıza :)
Yorum Gönder