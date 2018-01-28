Sundance Film Festivali ‘En İyi Film’ Ödülü : Kelebekler!

Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk yönetmen olarak sinema tarihine imzasını atan Tolga Karaçelik; ABD'de Türkiye saati ile sabaha karşı gerçekleşen ödül töreninde "Bu ödül, bu filmin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime... Çaycısından aktörüne, yapım ekibimden teknik ekibe... Bunu BİZ yaptık! Artık herkesin. Biz bu filmi 18 günde, yasaklı, parasız çektik. Bunun genç sinema öğrencileri için anlamı çok kıymetli. Çok mutluyum..." şeklinde konuştu.
Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 32.si düzenlenen Sundance Film Festivali’ne iki sene önce “Sarmaşık” filmiyle katılan Tolga Karaçelik, yeni filmi Kelebekler ile festivalde bir kez daha ‘En İyi Film’ kategorisinde yarıştı.
Üst üste iki projesiyle, dünyanın en önemli beş festivali arasında gösterilen Sundance Film Festivali’ne seçilerek büyük bir başarıya imza atan Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği “Kelebekler”; 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde düzenlenen Sundance Film Festivali 2018’de aynı zamanda dünya prömiyerini de gerçekleştirdi.
Dünya prömiyerinde sinemaseverlerin yoğun ilgisi ve büyük beğenisiyle karşılanan film, 27 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşen ödül töreninde, ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü.
Çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, “Kelebekler” ile başarı grafiğini yukarıya taşımaya devam ediyor.
“Kelebekler”, Sundance Film Festivali 2018 ile başladığı festival yolculuğuna 24 Ocak – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen, Avrupa’nın en önemli festivallerinden 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali ile devam ediyor.
Film, festival kapsamında Avrupa prömiyerini 30 Ocak 2018, Salı günü gerçekleştirecek.
Birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.
SUNDANCE FİLM FESTİVALİ HAKKINDA
“Rezervuar Köpekleri”, “Whiplash” gibi birçok önemli filmin dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali, ünlü aktör Robert Redford’ın 1981 yılında kurduğu Sundance Enstitü tarafından, her yıl ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleştiriliyor. İlk olarak Birleşik Devletler Film Festivali (United States Film Festival) adı altında 1978 yılında kurulan ve Redford’un, 1985 yılında Sundance Enstitü bünyesine dahil ettiği festival, 1991 yılında da resmen isim değişikliği ile Sundance Film Festivali olarak anılmaya başladı. John Cooper’ın festival direktörlüğünü yürüttüğü, yılın A klasman ilk büyük film festivali olan Sundance Film Festivali, dünyanın en iyi beş film festivali arasında yer alıyor.
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