The Commuter / Yolcu

Non-Stop ve Run All Night'ın dünya çapındaki başarısının ardından, Liam Neeson ve yönetmen Jaume Collet-Serra, The Commuter ile dördüncü kez yeniden bir araya gelip, bir tren felaketini önlemek için muhteşem bir aksiyonu bizlerle buluşturdular.
Başrollerinde aksiyonun vazgeçilmez ismi Liam Neeson ve The Conjuring ve Orphan filmleriyle tanıdığımız Vera Farmiga rol alıyor.
Eşi ve oğluyla New York'ta yaşayan ve bir sigorta şirketinde müdür olan Michael MacCauley'nin her gün işten eve, evden işe rutin bir hayatı vardır.
Ve oğlu koleje gitmek üzeredir.
Tam bu sırada Michael işten çıkarılır ve hayatları tepetaklak olur.
Her gün işe giderken kullandığı trende gizemli bir kadın tarafından son durağa gelmeden o trene ait olmayan birinin kimliğini ortaya çıkarmak zorunda bırakılır.
Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı bir mücadele vermek zorundadır.
Çekimleri on hafta süren film, neredeyse tamamen hareketli bir trende gerçekleşti.
Yönetmen Jaume Collet-Serra, genel olarak toplu taşıma araçları ile ilgili çekimler konusunda çok bilgili birisi.
Uçakta çekilmiş filmi Non-Stop, Almanya metroda çekilmiş olan Unknown ve Amerika demiryollarında çekilmiş filmi Run all Night, bu deneyimini kanıtlayan filmleri arasında yer alıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Aksiyon filmlerinin yeni prensi yönetmen Jaume Collet-Serra ile aynı türe, ssk emeklisi olduktan sonra heves ederek benden, 'aksiyonun yaşlı kralı' ünvanını alan Liam Neeson, yine birlikteler..
Bu kez, belli başlı ulaşım araçlarımızdan olan bir banliyö trenini tercih eden ikilimiz, sırf öykümüz gizemli, maceramız -böyle daha- heyecanlı olsun deyu, bariz mantıksızlıkları görmezden gelinmiş bir senaryonun gazıyla vagonları arşınlarken, trende girilmedik delik, bulaşmadıkları bela kalmıyor..
Bütün olayımız da bu değil mi zaten diyor; huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum..
5 /10
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