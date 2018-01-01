1.01.2018
The Greatest Showman / Muhteşem Showman
P.T. Barnum'ın (Hugh Jackman) hırsı ve hayal gücünden esinlenen film, sıfırdan başlayıp da dünya çapında sansasyon uyandıran bir gösteriyi yaratan bu vizyonerin öyküsünü anlatır.
The Greatest Showman, yeni ve heyecan verici film yönetmeni Michael Gracey tarafından yönetildi.
Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul’a (Aşıklar Şehri) ait.
Başrolde, Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın yer aldığı filmde aktöre, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.
The Greatest Showman / Muhteşem Showman, 29 Aralık’ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
'P.T. Barnum' Hugh Jackman'ın baştan sona alıp da götürdüğü, karısını canlandıran Michelle Williams'ın silikleştiği, buna karşın -nispeten- kısa süreli bir şarkıcı rolüyle Rebecca Ferguson'ın adeta büyülediği, şarkıları güzel, izlemesi keyifli bir biyografik müzikal..
Fakir ama gururlu, yakışıklı ve azimli genç bir adamın -ailesinin muhalefetine rağmen- tavlayarak evlendiği zengin ve güzel karısını, babasının evinde gördüğü koşullarda yaşatmak uğruna, show dünyasında devrim yapacak kadar çalışıp coşmasının öyküsü bu..
Mesajsız öykü mü olur hiç?.
Buyrunuz: 'Herkes, zorlanarak yapıp körelip gideceğine, severek çalışacağı ve kendini geliştireceği bir işle uğraşmalı; her insan, gerçekten seveceği ve onunla yaşlanacağı 'doğru' kişiyi bulmalı ve de ona kavuşmanın önünde dikilecek engeller karşısında geri adım atmadan, menzile yürümelidir'.
Hadi kolay gelsin!.
6 /10
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