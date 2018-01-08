Fakat, soygun esnasında bankada bulunan para abilerini kurtarmaya yetmeyecektir.
Ve bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder.
Ancak, kasanın içindeki hiç umdukları gibi çıkmayacaktır.
Belli ki senarist/yönetmen arkadaş, kimsenin şimdiye kadar pek düşünmediğini varsaydığı ilginç bir olayı, yani, banka soygunlu suç filmiyle, hortlaklı korku türünü birleştirerek 'çok acayip' bir çalışmaya imza atmak istemiş ve hemen harekete geçerek, şu feci şeyi ortaya çıkarmış..
Kardeş demeye bin şahit ister soyguncu kardeşlerin hâl ve hareketlerine mi, polislerin salaklığına mı, bu filmde neden görevlendirildiklerini anlamamış şaşkın hortlakların beceriksizliğine mi güleyim; göz süzerek sanat hayatının en müthiş performansını sergileyen James Franco'nun bıyıklarına mı bilmem ne yapayım?? ben bilemedim valla..
İsterseniz, bir de siz deneyin..
The Vault / Ölüm Odası
Yönetmen: Dan Bush
Senaryo: Dan Bush
Oyuncular: James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood
Gerilim, Korku
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
3 /10
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