Türkiye sinemasına !flik nefes: !f Yeni!

|Arada
Bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak !f İstanbul’un bu yılki yeniliklerinden biri de !f Yeni adlı bölüm olacak.
Son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturacak olan !f Yeni, yeni sözler ve hikâyelerin derdine düşmüş, genç, yetenekli ve umut vadeden, yenilikçi yönetmenlerin buluşma alanı olmayı amaçlıyor.
|Anadolu Turnesi
5 film dünya galasını !f’te yapacak!
5’i dünya galası olmak üzere 7 filmin gösterileceği !f Yeni bölümünde; Salih Demir’in yönettiği, Diyarbakır merkezli bağımsız sinema ekolünün son örneği “Cano”; Emre Erdoğdu’nun yazıp yönettiği, Hazal Ergüçlü, Ozan Uygun ve Halil Babür’ün başrollerini paylaştığı, şimdiden Türkiye sinemasının en iyi gençlik filmlerinden biri olmaya aday “Kar”; Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği, amatör bir rock grubunun 2014 yılında çıktıkları Anadolu yolculuklarının hikâyesini konu alan “Anadolu Turnesi”; İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin 2010’da Sulukule’den başlayarak İstanbul’daki kentsel dönüşümün izini sürdüğü müzikli belgeseli “İstanbul Echoes / İstanbul Yankıları”; Nejla Demirci’nin meme kanseri olan Ebru adlı bir kadının yaşadıklarından yola çıkarak, bu hastalığa direnen ve hayatın içinde yeniden var olabilen kadınları izlediği 2017 TRT Belgesel Ödüllü filmi “Yüzleşme”; Volkan Üce’nin Hollanda ve Belçika’da büyümüş dört gencin köklerini izleyip, İstanbul’a dönme hikayelerini takip eden belgeseli “Arafta” ve Mu Tunç’un şehirde sıkışan, gerçekleri ve hayalleri arasında kalmış iki gencin hikâyesini anlattığı, başrollerinde Burak Deniz ve Büşra Develi’yi izleyeceğimiz, “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği de taşıyan “Arada” gösterilecek.
|Kar
Bu bölümde gösterilecek bir film, bu yıl ilk kez verilecek !f Yeni Seyirci Ödülü’nün de sahibi olacak. !f seyircilerinin seçeceği film ayrıca, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim olanağı yakalayacak.
Biletler 2 Şubat’ta biletix’te!
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