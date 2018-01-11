'Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri' 2 Şubat’ta vizyonda!
Mildred Hayes, kızının cinayetinin sorumlusu bulunamadan geçen aylardan sonra, cesur bir hareketle, tartışmalı bir mesajla kasabanın saygı değer polis şefi William Willoughby'ye giden üç işareti devreye sokar.
Şiddete eğilimi olan şef yardımcısı Dixon (Sam Rockwell) olaya karıştığında, Mildred ve Ebbing'in kolluk kuvvetleri arasındaki savaş, daha da şiddetlenir.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri, 2 Şubat’ta vizyona girecek..
Yönetmen: Martin McDonagh
Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
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