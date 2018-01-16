'Yeni !f²' 33 şehir ve 50 farklı noktada!

!f İstanbul ve Yeni Film Fonu’nun ortaklığında Yeni !f² adını alan etkinlik, her ayın son Cumartesi günü, Türkiye veya Ortadoğu’dan seçilen bir filmi 40’tan fazla farklı noktada seyirciyle buluşturacak.
Afyon’dan Batman’a, Tahran’dan Ramallah’a, 33 farklı şehirde aynı anda gerçekleşecek Yeni !f²’nin festival kapsamında gerçekleşecek ilk gösteriminin teması ise “Kadınlar Var, Hayat Var!” olacak!
15 Şubat’ta yola çıkacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin 9 yıl önce başlattığı ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan !f² projesi, bu yıl !f İstanbul ve Yeni Film Fonu’nun ortaklığında Yeni !f² adını alıyor ve !f filmlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve komşu ülkelere götürüyor.
|Yüzleşme
Her ayın son Cumartesi günü hep birlikte film izliyoruz!
Movies that Matter ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle düzenlenen Yeni !f², bu yıldan başlayarak yıl içine yayılıyor ve her ayın son Cumartesi günü, 40’tan fazla farklı noktada, en güncel ve heyecanlı belgesel ve kurmaca filmleri ortaklaşa izleme imkanı yaratıyor. Dünyamızın en can alıcı sosyal sorularını sinema üzerinden düşündürmeyi ve filmlerin yaratıcılarıyla canlı sohbetler yaparak seyirciye yeni keşif alanları yaratmayı amaçlayan Yeni !f², !f ruhunu İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleri dışında da yaşatan ve ortakların kendi şehirlerinde !f sinema klüplerini yaratacakları bir mini-festival olacak. Türkiye ve Orta Doğu’dan en yeni, uzun ve kısa metraj filmlerin ve belgesellerin gösterileceği Yeni !f², bu bölgeden çıkan ve dünyada henüz yeterince duyulamayan yeni seslerin geniş kitlelerce izlenebilmesi, tanınması ve takip edilmesini hedefliyor.
Yeni !f²’nin İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde düzenlenecek ilk gösterimi ise, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kapsamında gösterilecek 5 film ile yapılacak. Filmler, Afyon’dan Batman’a, Tahran’dan Ramallah’a, 33 şehir ve 50 farklı noktada, 15 bin kişiye aynı anda ulaşacak ve gösterimlerin ardından yapılacak yönetmen ve ekip söyleşileri canlı yayınlanacak. Böylece, Yeni !f² şehirlerindeki katılımcılar da sohbeti izleyip, yönetmenlere soru sorabilecek.
|Ava
İranlı Ava’dan Amerikalı Jane’e, kadınlar vardır!
Yeni !f²’nin festival kapsamında gerçekleşecek ilk gösteriminin teması ise “Kadınlar Var, Hayat Var!” olacak ve bu tema altında, Nejla Demirci’nin meme kanseri olan Ebru adlı bir kadının yaşadıklarından yola çıkarak, bu hastalığa direnen ve hayatın içinde yeniden var olabilen kadınları izlediği 2017 TRT Belgesel Ödüllü filmi “Yüzleşme”; Sadaf Foroughi’nin yönettiği ve İran sinemasının geçtiğimiz yıl en çok konuşulan filmlerinden biri olan, Toronto’dan FIPRESCI Ödüllü “Ava”; 1960 yazında Afrika’ya yaptığı ziyaret sonucu şempanzelerle kurduğu sıradışı iletişimle bilim dünyasına adını yazdırmış Jane Goodall’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış görüntüler eşliğinde derinlikli portresini çizen, Critics' Choice’un Yılın Belgeseli seçtiği “Jane”; Zeynep Köprülü’nün iki genç kadının büyüme ve dostluk hikâyesini anlattığı, Elit İşcan ve Nazlı Durak’ın oyunculuklarıyla güç verdiği kısası “Dans Eden Kızlar” ve Ayce Kartal’ın çarpıcı bir büyüme hikâyesini konu alan kısa animasyonu “Kötü Kız” gösterilecek. “Yüzleşme”nin ardından yönetmeni Nejla Demirci ve filmin kahramanları, “Ava”dan sonra ise yönetmeni Sadaf Foroughi ile başrol oyuncusu Mahour Jabbari salonda olacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
|Jane
33 şehir ve 50 farklı nokta!
!f² ortakları ve gösterim mekânları ise şöyle:
Adana Adana Kültür ve Sanat Merkezi
Afyonkarahisar İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu
Ankara Haymatlos
Antakya Seyba Butik Cafe
Antalya/Alanya Alanya Ticaret Odası
Antalya/Kaleiçi N’sin Cafe
Balıkesir/Ayvalık Ayvalık Sanat Fabrikası
Balıkesir/Ayvalık Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi
Balıkesir/Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi
Balıkesir/Karesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
Batman Batman Kültür ve Sanat Derneği Salonu
Bursa Konak Kültürevi
Çanakkale Ece Ayhan Kültürevi
Çanakkale/Adatepe Adatepe Taşmektep
Denizli Kitap Kurdu Kafe
Diyarbakır Eğitim-Sen Çok Amaçlı Salon
Edirne Trakya Üniversitesi Konservatuar Salonu
Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi
Filistin / Ramallah
Filistin / Gaza
Filistin / Kudüs Middle East Nonviolence and Democracy
Gaziantep Gaziantep Makine Mühendisleri Odası
Giresun Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
İran / Tahran Parking Video Library
İzmir/Alaçatı Papazz Restoran Cafe
İzmir/Alaçatı The Stay Warehouse
İzmir/Bostanlı İro Cafe
İzmir/Güzelbahçe Academico
İzmir/Konak Kırkmerdiven
İzmir/Konak Fransız Kültür Merkezi
İzmir/Seferihisar Seferihisar Çocuk Belediyesi
İzmir/Seferihisar Teos Yazarevi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kastamonu Ahmed Yesevi Konferans Salonu
Kıbrıs/Lefkoşa Studio 21
Lüleburgaz Lüleburgaz Sinema Topluluğu Derneği
Malatya İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi
Manisa/Soma Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği
Mardin Sinek Cafe
Mardin/Kızıltepe Daktilo Kültür Sanat Kafe
Mardin/Nusaybin Kültür Evi
Mersin M. İlhan- A. Uğural Salonu
Muğla/Bodrum Zai Yeni Nesil Kütüphane
Muğla/Bodrum BodruM’ola
Muğla/Datça Metamorfoz Sanat Evi
Muş Genç Birikim Derneği
Nevşehir/Ürgüp Argos in Cappadocia-Bezirhane
Samsun OMÜ UZEM Salonu
Samsun TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi
Trabzon Ruhi Türkyılmaz Sanatevi
Van Mephisto Tiyatro Kafe
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