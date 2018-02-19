19.02.2018
'Alem-i Cin' 23 Şubat’ta vizyonda!
İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış çok büyük sırlar ortaya çıkar. Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz’e eski bir aile dostu yardım etmek ister, ama düşman bu dünyadan değildir.
Hep birlikte insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar. Yani “Alem-i Cin”le.
Yapımcılığını Hasan Çobanoğlu’nun yaptığı, korku filmlerinin tescilli yönetmeni Özgür Bakar’ın yönettiği korku filmi Alem-i Cin, 23 Şubat’ta CGV Mars Dağıtımıyla vizyona giriyor.
Daha önce seyircinin ilgisini çeken birçok korku filmine imza atan Bakar’ın son filminde 25. yaş gününde cinler alemiyle tanışan Yeliz’in kabusları ve yavaş yavaş cinler alemine çekilmesi anlatılıyor.
Senaryosu Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar tarafında yazılan filmde Ayçin Tuyun, Süleyman Kabaali, Zeynep Turpçu, Yüksel İvgen, Kadriye Çetinkaya, Cihangir Köse, Yeşim Gündoğdu ve Hatice Yıldız rol alıyor.
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