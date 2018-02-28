28.02.2018
Birayên Bêdêngiyê / Sessizliğin Kardeşleri
Kars’ın Susuz İlçesine bağlı küçük bir köyünde yaşayan Toso ve Çao, öfkeleriyle de sevgi gösterileriyle de birbirlerinden farklı iki kardeştir.. Ama onları ortaklaştıran şey sadece, ahraz (sağır ve dilsiz) olmaları değildir; kendilerine özgü işaret dilleridir de.
İki kardeşin, bazen insanların kusurlarıyla, bazen yetenekleriyle, bazen de dedelerden kalma lakaplarla yarattıkları bu Kürtçe işaret dili, tüm köy halkı tarafından da bilinmekte ve köyde Kürtçe ve Türkçe dışında 3. bir dil olarak kabul görmektedir.
Üç yıl ve dört mevsim boyunca süren ve seyirciyi zor koşullara rağmen direncini kaybetmeyen insanların hayatlarına konuk eden Sessizliğin Kardeşleri, iki kardeşin sessizliğin içinde yarattıkları benzersiz bir dilin yanı sıra, babalar ve oğulların ve elbette köyün güçlü kadınlarının da hikayesidir.
Taylan Mintaş’ın 2017 İstanbul FF / Belgesel kategorisinde ve 2017 Malatya FF / Ulusal Yarışma’da yarışan, Annemin Şarkısı filminin yönetmeni Erol Mintaş'ın yapımcılığını üstlendiği Birayên Bêdêngiyê / Sessizliğin Kardeşleri, 2 Mart'ta vizyona giriyor.
Yönetmen: Taylan Mintaş
Görüntü Yönetmeni: Taylan Mintaş
Yer Alanlar: Asim Mintaş, Cengiz Mintaş, Tanju Mintaş, Yazgül Mintaş, Mecbure Mintaş, Toprak Mintaş, Taylan Mintaş, Cansu Mintaş, Selcan Mintaş, Kudret Mintaş.
Yapım: 2017, Türkiye, 86'
Şirket: Mintaş Film
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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